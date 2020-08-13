«Её нога ни разу не ступала на съёмочную площадку»: из-за чего Ева Грин судится с продюсерами фильма «Патриот»

Конфликт между актрисой Евой Грин и продюсерской компанией White Lantern (Britannica) Ltd., которая занималась производством научно-фантастического триллера «Патриот», набирает обороты. 13 августа в организации заявили, что не станут выплачивать актрисе гонорар в размере $1 млн, поскольку она ни разу не появилась на площадке и по собственному желанию отказалась от съёмок. По уверению продюсеров, из-за действий Грин они понесли финансовые потери более чем в $4 млн. Впрочем, White Lantern планирует взыскать с актрисы $1,3 млн и потенциальную прибыль от неснятого фильма, которая на порядок выше: $130 млн.

Независимая продюсерская компания White Lantern (Britannica) Ltd. (WLFB), которая занималась производством научно-фантастического триллера «Патриот», ответила на требования актрисы Евы Грин в выплате ей гонорара в размере $1 млн.

«Госпожа Грин не предоставила актёрских услуг для данного фильма, её нога ни разу не ступала на съёмочную площадку, и она не принимала участия в процессе предпроизводства. «Огорчить» её может то, что, хотя она и нарушила условия контракта, миллионный гонорар ей не положен», — говорится в заявлении WLFB, опубликованном на сайте Deadline 13 августа.

В нём отмечается, что WLFB заняла крупную сумму денег, чтобы привлечь к проекту Еву Грин, и оплатила расходы на подготовку к съёмкам всех членов её команды. Однако актриса якобы в одностороннем порядке и без предварительного уведомления отказалась от съёмок, вследствие чего компания понесла серьёзные финансовые потери: урон оценивается более чем в $4 млн.

Судебный процесс

В ленте «Патриот» актриса должна была играть главную роль. Также она собиралась выступить в качестве исполнительного продюсера картины. Ожидалось, что съёмки пройдут в августе 2019 года, однако они дважды откладывались. Позднее производство фильма было остановлено.

Конфликт Евы Грин с производящей «Патриот» компанией White Lantern (Britannica) Ltd. в публичном поле начался летом, причём именно актриса инициировала судебное разбирательство. Она потребовала выплаты предусмотренного договором гонорара в размере £800 тыс. ($1 млн), а также возмещения судебных издержек. По словам Грин, она заключала контакт на условиях pay-or-play (в кинематографе этот термин означает, что актёр получает выплаты за фильм, даже если он не был запущен или не стал успешным).

В WLFB с этим не согласились. На прошлой неделе они отклонили требования Грин. По словам продюсеров, именно актриса сорвала съёмки после того, как в компании отказались выполнять её «необоснованные требования». Ева Грин настаивала, чтобы WLFB наняла нескольких дополнительных членов съёмочной группы, включая супервайзера по спецэффектам Джорджа Цвира, работавшего над лентами «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» и «Артемис Фаул», и собственную команду ассистентов. Также Грин хотела привлечь к проекту помощника режиссёра по сценарию Жанетт Макграт («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Игра престолов»).

Участие вышеперечисленных специалистов увеличило бы бюджет фильма на $326 тыс. Продюсеры не одобрили такие затраты, несмотря на то что, по словам Грин, она была готова отказаться от части собственного гонорара в пользу своей команды.

Представители WLFB потребовали, чтобы Ева Грин компенсировала им ущерб более чем в £1 млн ($1,3 млн), а также возместила прибыль, которую потенциально мог бы принести неснятый фильм. По оценкам продюсеров, эта сумма рискует превысить £100 млн ($130 млн).

По словам представляющего интересы WLFB адвоката Макса Маллина, «своим поведением госпожа Грин продемонстрировала, что у неё не было намерения и/или желания закончить производство фильма. (Её. — RT) требования были чрезмерными… (Эти требования. — RT) стали значительной помехой для руководства кинокомпании White Lantern, привели к задержкам и дополнительным расходам, а также препятствовали прогрессу на различных этапах предпроизводства».

Адвокаты Евы Грин опровергли все обвинения, заявив, что продюсеры WLFB сами остановили производство в одностороннем порядке, в то время как актриса «была готова в любой момент выполнить условия контракта и была по-прежнему согласна и спообна действовать на его основании».

Они подчеркнули, что Ева Грин — актриса с безупречной профессиональной репутацией, за 20 лет своей карьеры ни разу не нарушившая своих обязательств.