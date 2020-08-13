От кислоты до промышленности: тест RT о словах, придуманных русскими литераторами

Некоторые из привычных нам слов русского языка были введены в оборот известными литераторами и учёными относительно недавно по историческим меркам. Так были придуманы, например, слова «промышленность», «кислота» и даже «трогательный». Пройдите тест RT и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю русского языка.

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