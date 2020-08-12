Серийные убийства и борьба с комплексами: о чём главные кинопремьеры этой недели
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«Красотка в ударе»
Главная героиня российской комедии «Красотка в ударе» — девушка Полина. У неё масса проблем на работе и в личной жизни, а в довесок — страшные комплексы на тему внешности. Полина надеется преобразиться при помощи физических нагрузок и пластической хирургии, но безуспешно. Всё меняется, когда героиня получает травму головы. Она приходит в сознание будучи уверенной, что выглядит идеально.
«Красотка в ударе» — российский ремейк американской комедии «Красотка на всю голову» с Эми Шумер. Однако создатели отечественной ленты решили не останавливаться лишь на связанных с внешностью комплексах: кинематографисты попытались показать, с какими трудностями, профессиональными и личными, сталкивается женщина, вынужденная выполнять «мужскую» работу.
Главную роль в фильме исполнила Юлия Александрова. Также в проекте задействованы Андрей Бурковский и Яна Кошкина. Ранее артисты вместе работали над популярным сериалом «Звоните ДиКаприо!». Для режиссёра Яны Гладких «Красотка в ударе» стала дебютом в полном метре.
«Молочные зубы» (Babyteeth)
Австралийскую драму «Молочные зубы» впервые показали на Венецианском международном кинофестивале в 2019 году. Фильм вошёл в основной конкурс смотра и получил сразу четыре награды, в том числе — премию Марчелло Мастрояни, которая вручается лучшему молодому актёру или актрисе. Приза был удостоен Тоби Уоллес. Также в фильме снялась звезда «Маленьких женщин» Элайза Сканлен.
По сюжету тяжело больная девушка-подросток Милла влюбляется в парня с сомнительной репутацией и, понимая, что ей уже нечего терять, вместе с ним пускается «во все тяжкие».
Родители героини в ужасе от происходящего, однако со временем замечают, что новые чувства пробуждают в дочери жажду жизни. Осознав это, они решают не мешать возлюбленным. В итоге то, что могло бы обернуться катастрофой, помогает семье обрести благодать в окружающем хаосе.
Как отметил кинокритик Адам Грэхэм из The Detroit News, существует много фильмов о неизлечимо больных подростках, но «Молочные зубы» «избегают клише и находят истину и честность в своих персонажах».
«Убийства по открыткам» (The Postcard Killings)
Премьера криминального триллера «Убийства по открыткам» ранее состоялась в сети, а теперь его можно увидеть на большом экране.
В основу фильма лёг одноимённый бестселлер Джеймса Паттерсона и Лизы Марклунд. События ленты разворачиваются в ряде европейских мегаполисов, где орудует убивающий молодожёнов маньяк. Причём убивает он изощрённым способом: места преступлений напоминают сюжеты полотен известных художников.
Перед каждым убийством маньяк отправляет журналистам открытки из музеев, в которых зашифрованы подсказки. Это продолжается до тех пор, пока жертвой маньяка не становится дочь опытного детектива, которого сыграл Джеффри Дин Морган. Он подключается к расследованию и отправляется на поиски убийцы.
Примечательно, что оператором проекта стал Сальваторе Тотино, снявший экранизации детективных романов Дэна Брауна, сюжет которых также тесно связан с искусством, — «Код Да Винчи», «Ангелы и Демоны» и «Инферно». Режиссёр ленты — Данис Танович, удостоенный «Оскара» за фильм «Ничья земля».
«Мой создатель» (Archive)
На дворе 2040-е. Молодой учёный переживает смерть жены. В секретной лаборатории он разрабатывает искусственный интеллект, чтобы поместить в него сознание супруги, тем самым вернув её к жизни. Всё это время сознание находится в архиве, однако срок его хранения истекает, а процесс создания инновационной разработки затягивается. Герой стремится поскорее закончить изобретение, пока личность погибшей не будет навсегда утрачена. В то же время руководство архива узнаёт о его проекте и задаётся целью помешать созданию технологии.
«Мой создатель» представляет собой одновременно научно-фантастическую ленту и трогательную человеческую драму.
Режиссёр картины — Гэвин Ротери, дебютант в полном метре. По мнению кинокритика портала Dread Central Дрю Тиннина, Ротери удалось заглянуть в будущее кинофантастики и, в то же время, с почтением отнестись к традициям жанра.
«Где-то во времени» (The Fare)
Ещё одну фантастическую ленту — «Где-то во времени» — выпускает режиссёр Дэвид Хэмилтон. Для него эта работа также стала одной из первых. Сценарий к фильму написала Бринна Келли. Они же с Джино Энтони Песи («42», «Дневники вампира») исполнили главные роли.
Действие картины разворачиваются в наши дни, а основные его локации — автомобиль и дорога где-то посреди пустыни. Главные герои — таксист и его попутчица. Начинается всё безобидно: водитель везёт женщину в пункт назначения. Но потом она исчезает. Шокированный мужчина сбрасывает счётчик и возвращается туда, где встретил попутчицу, однако ситуация повторяется вновь и вновь. Герои оказываются во временной петле и не имеют ни малейшего представления, как из неё выбраться.
«Атакан. Кровавая легенда»
Атакан — это древний магический артефакт, бывший алтарь, на котором, по легенде, много лет назад язычники приносили человеческие жертвы. Он находится в заброшенной подземной лаборатории, созданной специально для его изучения. Несколько студентов исторического вуза во главе с преподавателем спускаются в питерские подземелья в надежде найти артефакт. Там они оказываются в смертельной опасности.
Фильм снят в жанре мокьюментари, имитирующем документальную съёмку. Режиссёр — 28-летний Александр Гришин, ранее работавший только с короткими формами. Главную роль в ленте исполнила Ксения Плюснина, снявшаяся в биографическом фильме Кирилла Серебренникова «Лето».