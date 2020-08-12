Серийные убийства и борьба с комплексами: о чём главные кинопремьеры этой недели

13 августа в российский прокат выходит комедия «Красотка в ударе» с командой сериала «Звоните ДиКаприо!» в актёрском составе. Также в кинотеатрах можно будет увидеть австралийскую фестивальную драму «Молочные зубы» со звездой «Маленьких женщин» Элайзой Сканлен и криминальный триллер «Убийства по открыткам» оскароносного режиссёра Даниса Тановича. В числе других премьер — две фантастические ленты («Мой создатель» и «Где-то во времени»), а также российский ужастик «Атакан. Кровавая легенда».

«Красотка в ударе»

Главная героиня российской комедии «Красотка в ударе» — девушка Полина. У неё масса проблем на работе и в личной жизни, а в довесок — страшные комплексы на тему внешности. Полина надеется преобразиться при помощи физических нагрузок и пластической хирургии, но безуспешно. Всё меняется, когда героиня получает травму головы. Она приходит в сознание будучи уверенной, что выглядит идеально.

«Красотка в ударе» — российский ремейк американской комедии «Красотка на всю голову» с Эми Шумер. Однако создатели отечественной ленты решили не останавливаться лишь на связанных с внешностью комплексах: кинематографисты попытались показать, с какими трудностями, профессиональными и личными, сталкивается женщина, вынужденная выполнять «мужскую» работу.

Главную роль в фильме исполнила Юлия Александрова. Также в проекте задействованы Андрей Бурковский и Яна Кошкина. Ранее артисты вместе работали над популярным сериалом «Звоните ДиКаприо!». Для режиссёра Яны Гладких «Красотка в ударе» стала дебютом в полном метре.

«Молочные зубы» (Babyteeth)

Австралийскую драму «Молочные зубы» впервые показали на Венецианском международном кинофестивале в 2019 году. Фильм вошёл в основной конкурс смотра и получил сразу четыре награды, в том числе — премию Марчелло Мастрояни, которая вручается лучшему молодому актёру или актрисе. Приза был удостоен Тоби Уоллес. Также в фильме снялась звезда «Маленьких женщин» Элайза Сканлен.

По сюжету тяжело больная девушка-подросток Милла влюбляется в парня с сомнительной репутацией и, понимая, что ей уже нечего терять, вместе с ним пускается «во все тяжкие».

Родители героини в ужасе от происходящего, однако со временем замечают, что новые чувства пробуждают в дочери жажду жизни. Осознав это, они решают не мешать возлюбленным. В итоге то, что могло бы обернуться катастрофой, помогает семье обрести благодать в окружающем хаосе.

Как отметил кинокритик Адам Грэхэм из The Detroit News, существует много фильмов о неизлечимо больных подростках, но «Молочные зубы» «избегают клише и находят истину и честность в своих персонажах».

«Убийства по открыткам» (The Postcard Killings)

Премьера криминального триллера «Убийства по открыткам» ранее состоялась в сети, а теперь его можно увидеть на большом экране.

В основу фильма лёг одноимённый бестселлер Джеймса Паттерсона и Лизы Марклунд. События ленты разворачиваются в ряде европейских мегаполисов, где орудует убивающий молодожёнов маньяк. Причём убивает он изощрённым способом: места преступлений напоминают сюжеты полотен известных художников.

Перед каждым убийством маньяк отправляет журналистам открытки из музеев, в которых зашифрованы подсказки. Это продолжается до тех пор, пока жертвой маньяка не становится дочь опытного детектива, которого сыграл Джеффри Дин Морган. Он подключается к расследованию и отправляется на поиски убийцы.

Примечательно, что оператором проекта стал Сальваторе Тотино, снявший экранизации детективных романов Дэна Брауна, сюжет которых также тесно связан с искусством, — «Код Да Винчи», «Ангелы и Демоны» и «Инферно». Режиссёр ленты — Данис Танович, удостоенный «Оскара» за фильм «Ничья земля».

«Мой создатель» (Archive)

На дворе 2040-е. Молодой учёный переживает смерть жены. В секретной лаборатории он разрабатывает искусственный интеллект, чтобы поместить в него сознание супруги, тем самым вернув её к жизни. Всё это время сознание находится в архиве, однако срок его хранения истекает, а процесс создания инновационной разработки затягивается. Герой стремится поскорее закончить изобретение, пока личность погибшей не будет навсегда утрачена. В то же время руководство архива узнаёт о его проекте и задаётся целью помешать созданию технологии.

«Мой создатель» представляет собой одновременно научно-фантастическую ленту и трогательную человеческую драму.

Режиссёр картины — Гэвин Ротери, дебютант в полном метре. По мнению кинокритика портала Dread Central Дрю Тиннина, Ротери удалось заглянуть в будущее кинофантастики и, в то же время, с почтением отнестись к традициям жанра.

«Где-то во времени» (The Fare)

Ещё одну фантастическую ленту — «Где-то во времени» — выпускает режиссёр Дэвид Хэмилтон. Для него эта работа также стала одной из первых. Сценарий к фильму написала Бринна Келли. Они же с Джино Энтони Песи («42», «Дневники вампира») исполнили главные роли.

Действие картины разворачиваются в наши дни, а основные его локации — автомобиль и дорога где-то посреди пустыни. Главные герои — таксист и его попутчица. Начинается всё безобидно: водитель везёт женщину в пункт назначения. Но потом она исчезает. Шокированный мужчина сбрасывает счётчик и возвращается туда, где встретил попутчицу, однако ситуация повторяется вновь и вновь. Герои оказываются во временной петле и не имеют ни малейшего представления, как из неё выбраться.

«Атакан. Кровавая легенда»

Атакан — это древний магический артефакт, бывший алтарь, на котором, по легенде, много лет назад язычники приносили человеческие жертвы. Он находится в заброшенной подземной лаборатории, созданной специально для его изучения. Несколько студентов исторического вуза во главе с преподавателем спускаются в питерские подземелья в надежде найти артефакт. Там они оказываются в смертельной опасности.

Фильм снят в жанре мокьюментари, имитирующем документальную съёмку. Режиссёр — 28-летний Александр Гришин, ранее работавший только с короткими формами. Главную роль в ленте исполнила Ксения Плюснина, снявшаяся в биографическом фильме Кирилла Серебренникова «Лето».