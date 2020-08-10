Бойцы невидимого фронта: тест RT о русских разведчиках
В истории российских спецслужб отражены практически все события ХХ века: профессиональные разведчики и их многочисленные тайные помощники по всему миру внесли огромный вклад в обеспечение безопасности своего отечества, в его победы и достижения. Хорошо ли вы знаете имена героев невидимого фронта и связанные с ними события? Проверьте себя с новым тестом RT.
- Gettyimages.ru
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