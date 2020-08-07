Снова на экранах: какой результат показали российские кинотеатры за неделю работы

За неделю с 30 июля по 5 августа сборы российских кинотеатров в совокупности достигли 54 млн рублей. Это число в пять раз превышает показатели предыдущей недели. Такой результат обусловлен открытием большей части площадок в Москве и ряде других городов. В то же время касса кинотеатров существенно отстаёт от прошлогодних значений, а потери кинопроката из-за пандемии коронавируса рискуют составить несколько десятков миллиардов рублей.

1 августа в Москве, некоторых городах Московской области, а также в Ярославле, Ульяновске, Туле и Твери в рамках снятия введённых из-за пандемии коронавируса ограничений возобновились кинопоказы. По окончании недели Фонд кино и Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) опубликовали статистические данные по основным показателям проката.

Согласно представленным сведениям, за неделю с 30 июля по 5 августа 2020 года доходы кинотеатров от продаж билетов составили 54,2 млн рублей. Это число в пять раз превышает показатели прошлой недели, когда кассовые сборы достигли отметки в 10,3 млн рублей.

За минувшие дни удвоилось количество населённых пунктов, где функционируют кинотеатры: 339 против 164. Они распределены по 39 регионам России, однако в девяти из них работали исключительно автокинотеатры.

Тем не менее влияние автокинотеатров на общую картину проката постепенно сокращается: по сравнению с неделей с 23 по 29 июля, регионов, где работают исключительно драйв-ины, стало на два меньше. С начала месяца доля автокинотеатров в совокупных сборах упала с 31% до 2%.

Всего на 541 площадке прошло почти 30 тыс. сеансов, которые посетили 192 тыс. зрителей. Изменилась и средняя цена билета: если в уикенд с 23 по 26 июля она составляла 233,3 рубля, то в прошедшие выходные достигла отметки в 306,9 рубля — это самый внушительный результат за июль.

Тем не менее, несмотря на возобновление функционирования большего числа точек и увеличение количества зрителей, касса кинотеатров существенно отстаёт от прошлогодних значений.

Так, по данным ЕАИС, только за уикенд с 1 по 4 августа 2019 года сумма валовых сборов от прокатного показа кинолент равнялась 798,7 млн рублей. В целом в 2019 году объём национального рынка кинопроката составил 55,5 млрд рублей, что стало лучшим результатом за 20 лет его существования.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

В июне ТАСС приводил подсчёты Ассоциации владельцев кинотеатров, согласно которым потери проката могли составить 48 млрд рублей, в случае если бы значительная часть площадок открылась 15 июля. При этом до начала карантинных мер возможный объём кассовых сборов за 2020 год тем же ведомством оценивался в 60 млрд рублей.

Председатель Ассоциации Олег Березин сообщил, что 1 августа не открылись 15% залов. Больше не будут принимать зрителей такие площадки, как «Горизонт» и «Ролан». Всего по оценкам Березина в регионах России могут закрыться или изменить порядок работы около 20% кинотеатров.

В интервью РИА Новости Березин отметил, что это произойдёт постепенно: «Пик придётся сначала на октябрь-ноябрь, а потом на январь, когда придётся расплачиваться по счетам при резко упавших доходах», — заявил он.

При этом председатель АВК подчеркнул, что больше шансов пережить кризис у независимых кинотеатров с «преданной аудиторией».

Генеральный директор Объединённой сети кинотеатров Алексей Васясин в беседе с агентством Интерфакс отметил, что кинотеатрам потребуется две недели на подготовку к открытию и около месяца — на рекламные кампании.

Залам действительно придётся «перетягивать» аудиторию: за время пандемии зрителям пришлось освоить новые методы просмотра кино. Возросла популярность онлайн-кинотеатров — при этом многие платформы предоставляли пользователям ощутимые скидки или открывали бесплатный доступ к контенту.

Также в разных регионах были организованы автокинотеатры. Они появились в Москве, Калининграде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми и других городах.

Такие площадки позволили зрителям вновь смотреть кино вместе, соблюдая социальную дистанцию. Однако доходы автокинотеатров были сравнительно небольшими. Драйв-ины рассчитаны на показы в тёмное время суток, и в условиях длинного светового дня удаётся запланировать не так много сеансов. При этом оплата предусматривается за один автомобиль вне зависимости от количества пассажиров внутри.

Безопасное возвращение

Ещё в мае Роспотребнадзор выпустил рекомендации, касающиеся безопасной работы кинотеатров. Они включают социальное дистанцирование, удалённую и бесконтактную продажу билетов, увеличение интервалов между сеансами для проветривания и тщательной уборки залов, а также предотвращение скопления посетителей.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

На данный момент репертуар кинотеатров составляют преимущественно мировые премьеры прошлых месяцев. В топ-12 картин недели вошли «Мой шпион», «Побег из Претории», стартовавшие зимой «Джентльмены», доступный онлайн мартовский релиз «Тролли. Мировой тур», а также относительно свежий мультфильм для семейного просмотра «Зов джунглей», показы которого начались летом.

За время действия обусловленных пандемией коронавируса ограничений график премьер неоднократно менялся. Так, несколько раз переносился релиз научно-фантастического триллера Кристофера Нолана «Довод». Лента долго держалась на дате 17 июля и могла стать первым блокбастером после открытия кинотеатров.

Тем не менее с изменением эпидемиологической обстановки во многих странах мира студия Warner Bros. перенесла старт показов на конец месяца, а затем на 12 августа. Позже дата релиза вновь изменилась. В России и странах СНГ «Довод» окажется на большом экране 10 сентября — на две недели позже, чем в большинстве европейских стран и некоторых государствах Ближнего Востока.

Неоднозначная ситуация возникла в связи с релизом киноадаптации мультфильма «Мулан» от Disney. На этой неделе студия заявила, что ленту покажут на сетевой платформе Disney+ с 4 сентября. Кинотеатральный прокат возможен в государствах, где сервис недоступен. В их число входит Китай — страна, в которой проживает подавляющая часть аудитории картины. По информации сайта «Бюллетень кинопрокатчика», в России прокат начнётся 4 сентября.

На ту же дату ранее был запланирован выход ленты «Новые мутанты» — пока неизвестно, на какой срок перенесут эту премьеру. Другие ожидаемые фильмы начнут появляться в кинотеатрах к концу осени. Премьера «Чёрной вдовы» от Marvel ожидается 5 ноября, а новая часть бондианы «Не время умирать» стартует 19 ноября.

Также в кинотеатры возвращаются фестивали. Первым крупным событием стал двухнедельный фестиваль документального кино Beat. С 1 августа он проходит одновременно в двух форматах — традиционном и онлайн-формате. Большая часть лент доступна в интернете.

На вторую половину августа запланирован Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF. Его основную программу составят 29 короткометражек. Также в рамках смотра предусмотрена программа «Фейерверки», куда войдут лекция, видеоинсталляция, перформанс и кинопоказы.