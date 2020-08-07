«Золотой телёнок» или «12 стульев»? Тест RT на знание книг Ильфа и Петрова

Короткая ссылка
RT
Сатирические романы советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» и «Золотой телёнок» быстро ушли в народ, а экранизации обеих книг лишь усилили эффект, дав произведениям новую жизнь и отражение в современной российской культуре. Эти книги читал, пожалуй, каждый, кто рос в Советском Союзе и России, но все ли с ходу отличат друг от друга их события и героев? Пройдите тест RT и проверьте себя.
Тест RT на знание книг Ильфа и Петрова
  • © РИА Новости / «Мосфильм»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить