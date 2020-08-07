«Золотой телёнок» или «12 стульев»? Тест RT на знание книг Ильфа и Петрова

Сатирические романы советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» и «Золотой телёнок» быстро ушли в народ, а экранизации обеих книг лишь усилили эффект, дав произведениям новую жизнь и отражение в современной российской культуре. Эти книги читал, пожалуй, каждый, кто рос в Советском Союзе и России, но все ли с ходу отличат друг от друга их события и героев? Пройдите тест RT и проверьте себя.

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