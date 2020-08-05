Джонни Депп, Рассел Кроу и Аркадий Укупник: на кого идти в кино на этой неделе

6 августа на большие экраны выходит экранизация романа Джейн Остин «Эмма.» с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Также в кинотеатрах можно будет увидеть фестивальную итало-американскую драму «В ожидании варваров» с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном. В числе других премьер — южнокорейский триллер «Незваный гость», американская остросюжетная лента «Неистовый», французские комедии «Агент Лев» и «Дружить по-русски!». Кроме того, в кино покажут белорусский триллер о Чернобыле «Запретная зона» и две российские ленты — фэнтези «Ключ времени» и комедию «Весёлые гастроли на Чёрном море».

«Эмма.» (Emma.)

Комедийная мелодрама «Эмма.» представляет собой экранизацию одноимённого романа Джейн Остин. Главная героиня Эмма Вудхаус уверена, что отлично разбирается в людях и может на правах этакой свахи вмешиваться в сердечные дела окружающих. Сама Эмма выходить замуж не планирует, однако жизнь готовит ей сюрприз.

«Эмма.» стала первой игровой полнометражной работой музыкального режиссёра Отем де Уайлд. Главную роль в фильме исполнила Аня Тейлор-Джой («Стекло», «Острые козырьки»). Также в картине задействованы Джонни Флинн, Миа Гот и Билл Найи.

Этот роман Джейн Остин уже был неоднократно экранизирован. Главную роль в разное время доверяли Гвинет Пэлтроу, Кейт Бекинсейл, Ромоле Гарай и другим актрисам.

По мнению кинокритиков, новая киноадаптация разительно отличается от предыдущих «молодёжным бунтарским духом и более откровенной комедийной составляющей».

Также у экранизации Отем де Уайлд немного отличается название: в нём после имени главной героини стоит точка. Режиссёр объяснила, что всё дело в игре слов. «После «Эммы» стоит точка, потому что это исторический фильм», — сказала Уайлд в беседе с RadioTimes (period в переводе с американского английского — «точка»; period film — «исторический фильм». — RT).

«Дружить по-русски!» (Inséparables)

Один из главных героев французской комедии «Дружить по-русски!» — заключённый по имени Владимир Путин. По сюжету он приговорён к тюремному сроку за «посягательство на физическую неприкосновенность группы людей с особым цинизмом». Путин — француз, а имя такое выбрал себе сам из-за любви к президенту России.

Сокамерником героя оказывается парень Мика. Мужчины быстро становятся друзьями и даже планируют после освобождения открыть совместный бизнес. Правда, выйдя из тюрьмы, Мика забывает свои обещания. Он скрывает от окружения своё тёмное прошлое, строит карьеру и готовится к свадьбе. Однако в его жизни вновь появляется Владимир Путин. Вместе герои оказываются вовлечены в опасные и весёлые приключения.

Над картиной работал иорданский режиссёр Варант Суджян, один из постановщиков французского сериала «Семейная сцена». Главные роли в ленте исполнили Ахмед Силла («Гол живых мертвецов», «1+Эверест») и Альбан Иванов («Особенные», «Непотопляемые»).

«Ключ времени»

Писатель Андрей (Павел Трубинер) работает над фантастическим романом о Санкт-Петербурге. В его фантазиях город населяют ведьмы и другая нечисть. Именно в этом «тёмном» Петербурге оказывается приёмная дочь Андрея Ксюша (Ксения Алексеева).

Съёмки прошли в Санкт-Петербурге, а в кадре показан как светлый, знакомый всем мегаполис, так и параллельный — мрачный, пронизанный мистикой.

Одну из центральных ролей в фильме исполнила Любовь Толкалина. В беседе с «Радио 1» актриса предположила, что авторы картины «попытались поразмышлять на тему простой, видимой человеческой жизни и того, что скрыто на тёмной, оборотной стороне красивых фасадов».

Работа над лентой велась с 2017 года. Фильм стал дебютом в игровом кино для постановщика Алексея Тельнова.

«Весёлые гастроли на Чёрном море»

События российской комедии «Весёлые гастроли на Чёрном море» разворачиваются в Ялте в разгар туристического сезона. В город на гастроли приезжает известная певица Лариса (Лариса Черникова). Несмотря на красоту, талант и популярность, женщина очень одинока. Едва сойдя с трапа она рассказывает журналистам о своих проблемах и заявляет, что ждёт «принца на белом коне». Многие эти слова воспринимают как призыв к действию.

Съёмки фильма прошли ещё в начале 2000-х, однако позднее проект был заморожен.

Режиссёром ленты стал Виктор Дюнин, в 2006 году выпустивший комедию «Была не была». Помимо Ларисы Черниковой, в фильме снялись Аркадий Укупник, Александр Панкратов-Чёрный, Наталья Крачковская и другие.

«Запретная зона»

Через три года после аварии на Чернобыльской АЭС компания молодых людей отправляется в поход и оказывается в запретной зоне. Там в результате произошедшего по вине героев несчастного случая погибает незнакомый им мужчина. В его сумке молодые люди находят огромную сумму денег.

Режиссёр Митрий Семёнов-Алейников попытался разбавить триллер элементами психологической драмы. По его мнению, это решение, а также ряд неожиданных сюжетных поворотов сделали фильм динамичным и интригующим.

Продюсеры сравнивают ленту с такими триллерами, как «Не дыши» Федерико Альвареса и «Тихое место» Джона Красински.

Оба фильма оказались успешными в прокате и получили высокие оценки критиков: их рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 88% и 96% соответственно.

Главные роли в картине Митрия Семёнова-Алейникова исполнили Дарья Мельникова («Папины дочки», «Стальная бабочка»), Александр Головин («Ёлки», «Сволочи»), Даниил Вахрушев («Физрук», «Ёлки новые») и другие российские и белорусские актёры.

«Незваный гость»

С первым полнометражным фильмом южнокорейского режиссёра Сон Вон-пхён зрители уже могли ознакомиться на российских платформах, а с этой недели лента будет доступна на большом экране.

Постановщица экранизировала собственный роман, к которому лично написала сценарий. В центре сюжета — непростая история одной семьи. Архитектор Со-Джин недавно овдовел, и к тому же много лет страдает от другой психологической травмы — в детстве герой потерял сестру в парке аттракционов.

Спустя 25 лет после исчезновения сестра внезапно возвращается домой. Родные радуются воссоединению с ней, однако Со-Джин считает, что девушка не та, за кого себя выдаёт.

«Агент Лев»

Когда пациент психиатрической клиники Леон Милан рассказывает лечащему врачу, что он — спецагент по кличке Лев, медик ему по понятным причинам не верит. Но врачу приходится обратиться за помощью к пациенту, когда злоумышленники похищают его подружку. Вдвоём герои отправляются вызволять девушку.

Главную роль в ленте исполнил комик Дэни Бун («Бобро поржаловать!», «Замуж на два дня»).

«В ожидании варваров»

Сценарий к этой ленте написал лауреат Нобелевской премии по литературе Джон Кутзее — он лично адаптировал свой роман для экранизации. С переносом книги на экран писателю помогали колумбийский режиссёр Сиро Герра, актёры Джонни Депп, Роберт Паттинсон и Марк Райлэнс.

По сюжету полковник Джолл (Депп) приезжает в отдалённый город по поручению властей некой Империи. По их сведениям, в этих местах назревает восстание туземцев. Местный магистрат (Райлэнс) не соглашается с жестокими методами полковника и идёт на бунт.

Премьера ленты состоялась осенью 2019 года на Венецианском кинофестивале. Фильм претендовал на «Золотого льва» и получил приз Всемирной католической ассоциации по коммуникациям. Также картину показывали на фестивалях в Довиле, Сан-Себастьяне, Цюрихе и Лондоне. Среди достоинств фильма критики отмечают актёрскую игру.

«Неистовый»

В новой ленте Деррика Борте («Звёзды», «Лондон-Таун») Расселу Кроу досталась роль зловещего незнакомца с нестабильной психикой. По сюжету его безымянный персонаж преследует мать-одиночку Рэйчел (Карен Писториус), которая поругалась с ним на дороге в ожидании зелёного сигнала светофора. Герой Кроу преподаёт женщине урок, расправляясь с её близкими и случайными свидетелями происходящего.

Ранее лента вышла в прокат в Германии, где за уикенд с 16 по 19 июля показала лучший результат. К сегодняшнему дню «Неистовый» заслужил 46% положительных оценок критиков по версии сайта Rotten Tomatoes.