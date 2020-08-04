Стихи на стадионах: тест RT о поэтах-шестидесятниках

Поколение шестидесятников — писателей и поэтов, заявивших о себе во время хрущёвской оттепели, — оказало огромное влияние на СССР, став самым заметным феноменом послевоенной советской культуры. Их песни и стихи до сих пор любимы и узнаваемы на всём постсоветском пространстве. Хорошо ли вы знаете поэзию того периода? Проверьте себя с новым тестом RT.

© Борис Кауфман/РИА Новости