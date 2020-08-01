Толстой или Достоевский? Тест RT о главных русских классиках

Фёдор Михайлович Достоевский и Лев Николаевич Толстой были современниками, правда, так и не смогли встретиться. Оба они стали главными русскими классиками, при этом среди литературоведов и читателей не утихают споры, кто из них более значим. Пройдите тест RT и проверьте, сможете ли вы различить великих писателей по деталям биографии, персонажам книг и цитатам из произведений.

© Wikimedia Commons / Public Domain