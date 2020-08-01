Толстой или Достоевский? Тест RT о главных русских классиках
Фёдор Михайлович Достоевский и Лев Николаевич Толстой были современниками, правда, так и не смогли встретиться. Оба они стали главными русскими классиками, при этом среди литературоведов и читателей не утихают споры, кто из них более значим. Пройдите тест RT и проверьте, сможете ли вы различить великих писателей по деталям биографии, персонажам книг и цитатам из произведений.
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