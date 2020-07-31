«Рукописи не горят»: тест RT по книге «Мастер и Маргарита»

«Мастер и Маргарита» — один из лучших романов Михаила Булгакова. Библейская притча, сатира на быт и литературную среду довоенной Москвы, мистика и юмор — такое сочетание сделало его шедевром русской литературы ХХ века. Книга получила поистине культовый статус и до сих пользуется огромной популярностью у читателей. Проверьте, хорошо ли вы помните события, героев и цитаты из этого произведения.

РИА Новости

© Евгений Биятов