«Рукописи не горят»: тест RT по книге «Мастер и Маргарита»

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Татьяна Худякова
«Мастер и Маргарита» — один из лучших романов Михаила Булгакова. Библейская притча, сатира на быт и литературную среду довоенной Москвы, мистика и юмор — такое сочетание сделало его шедевром русской литературы ХХ века. Книга получила поистине культовый статус и до сих пользуется огромной популярностью у читателей. Проверьте, хорошо ли вы помните события, героев и цитаты из этого произведения.
«Рукописи не горят»: тест RT по книге «Мастер и Маргарита»
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

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