Принятие веры: тест RT о Крещении Руси

28 июля отмечается День Крещения Руси — одного из самых важных событий в истории страны, во многом определившего её культурную, духовную и политическую жизнь. Принятие христианства на Руси произошло благодаря князю Владимиру, желавшему найти для страны союзников и задать ей новый вектор развития. Хорошо ли вы знаете историю и предпосылки тех событий? Ответьте на несколько вопросов и проверьте себя!

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