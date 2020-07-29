Слово не воробей: тест RT о русских пословицах и поговорках

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Русские пословицы и поговорки — это мудрости и практические советы на любые жизненные ситуации, записанные к тому же в афористической форме. Правда, некоторые из них вошли в обиход в неполном виде или не с тем смыслом, который в них вкладывался изначально. Пройдите новый тест RT и проверьте, насколько хорошо вы знаете эти народные мудрости, а главное — понимаете их значение.
Слово не воробей: тест RT о русских пословицах и поговорках
  • РИА Новости
  • © А. Свердлов

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