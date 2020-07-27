«Большие самостоятельные планы»: Тимати ушёл из Black Star

Продюсер и хип-хоп исполнитель Тимати заявил о решении покинуть музыкальный лейбл Black Star из-за расхождения с коллегами в видении будущего бренда. Артист выразил сожаление из-за того, что лейбл утратил «камерный шарм». Тимати подчеркнул, что у него есть «большие самостоятельные планы». При этом исполнитель сохраняет свои доли и права в ряде не связанных с музыкой проектов. Ранее лейбл также покинули его ключевые артисты L'One и Егор Крид.

Продюсер, хип-хоп исполнитель, сооснователь группы компаний Black Star Inc. Тимур Юнусов, более известный как Тимати, заявил о решении покинуть музыкальный лейбл Black Star. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Тимати подчеркнул, что это не спонтанный выбор, а «взвешенное решение партнёров, которые провели вместе больше 20 лет, перевернули муз рынок в стране и построили единственный успешный «зонтичный» бренд».

Артист пояснил, что он покидает лейбл из-за расхождения с коллегами в видении будущего бренда.

«На сегодняшний день, превратившись в «группу компаний», на мой взгляд, мы, естественно, потеряли тот самый камерный шарм и сфокусировались на оборотах, статистиках и прочей бюрократии, без которой, на самом-то деле, не возможна ни одна крупная компания. Ребята хотят быть «Гуглом»,«Верджином», «Амазоном» в своём деле, а мне скорее ближе концепция Илона Маска», — написал артист.

Он заявил, что с сегодняшнего дня не имеет отношения к дальнейшей деятельности компании и не занимается её артистами.

При этом Тимати добавил, что сохраняет свои доли и права в ряде не связанных с музыкой проектов Black Star Inc.: Black Star Burger, Black Star Karting и Black Star Car Wash. Кроме того, он будет руководить деятельностью барбершопа и тату-салона «13», салоном красоты 13 Beauty и спортивным клубом Black Star Fitness.

Не вдаваясь в подробности, артист рассказал, что у него «большие самостоятельные планы», а также анонсировал новый альбом, релиз которого запланирован на сентябрь 2020 года.

Поклонники Тимати по-разному восприняли новость о его уходе. Многие сожалеют о решении артиста и утверждают, что лейбл Black Star без него представить сложно. Некоторые, однако, не поверили Тимати, заявив, что он написал это ради хайпа. Несколько пользователей соцсети Instagram предположили, что после ухода из Black Star артист займётся политикой.

Также публикацию прокомментировал эстрадный певец Филипп Киркоров.

«Достойный пример того, как надо расходиться цивилизованно!», — написал артист.

Музыкальный лейбл Black Star был основан в 2006 году. Тогда он был направлен на продвижение хип-хоп исполнителей, однако к настоящему моменту работает и с другими стилями. В числе участников лейбла — музыканты Мот, Клава Кока, Миша Марвин, Natan.

Деятельность компании в последние годы сопровождалась судебными спорами с артистами. Так, в 2018 году у компании истёк срок действия контракта с певицей Kristina Si (Кристина Саркисян). Сотрудничество решили не продлевать. После этого выяснилось, что псевдоним принадлежит лейблу, хотя артистка выступала под ним ранее самостоятельно.

Кристине Саркисян пришлось добиваться права на использование песен и псевдонима через суд. По данным The Flow, в августе 2019 года стороны смогли достичь мирового соглашения.

В марте 2019 года после истечения контракта Black Star покинул один из ключевых артистов лейбла — Егор Крид. Он рассказал, что ему предлагали новый контракт с более выгодными условиями, однако музыкант решил отказаться от дальнейшего сотрудничества с Black Star и стать независимым исполнителем. Он подчеркнул, что перерос лейбл, и теперь готов быть «сам себе продюсером».

При этом артисту удалось договориться с коллегами и получить права на свой псевдоним, а также разрешение выступать с композициями, выпущенными под эгидой лейбла.

В 2019 году о своём уходе от продюсеров объявил L’One (Леван Горозия). Он потерял права на записанные на лейбле композиции и псевдоним. Генеральный директор Black Star отмечал, что артисту предлагали выкупить права, при этом сумму несколько раз уменьшали. В октябре 2019 года стало известно, что Горозии не удалось выиграть суд.

В прошлом году значительные перемены также произошли в работе центра MALFA, который принадлежал российскому музыканту и продюсеру Максиму Фадееву. В конце октября 2019 года продюсер объявил о роспуске всех артистов — на тот момент их было более 30. Фадеев объяснил, что продюсерским центром такого размера сложно управлять, и анонсировал реструктуризацию.

«Компания будет настроена на очень чёткую, внятную работу на одного или двух артистов в год. Мы сможем лучше сосредоточиться и выдавать лучший продукт, чем у нас был», — рассказал продюсер в своём видеообращении.

При этом практически все музыканты получили свои произведения «в безвозмездное пользование». Исключение составили только два неназванных артиста, с которыми на тот момент шли судебные разбирательства.