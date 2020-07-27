Тысячелетия Тавриды: тест RT об истории Крыма
Крым — регион с богатой историей, насчитывающей тысячи лет. С ним связаны имена великих русских писателей, поэтов, художников и других деятелей культуры. Какие народы там жили? Как назывались крымские города в античные времена? Как связан полуостров с Италией? Ответьте на эти и другие вопросы и проверьте, хорошо ли вы знаете историю Крыма.
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
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