Тысячелетия Тавриды: тест RT об истории Крыма

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Святослав Князев, Татьяна Худякова
Крым — регион с богатой историей, насчитывающей тысячи лет. С ним связаны имена великих русских писателей, поэтов, художников и других деятелей культуры. Какие народы там жили? Как назывались крымские города в античные времена? Как связан полуостров с Италией? Ответьте на эти и другие вопросы и проверьте, хорошо ли вы знаете историю Крыма.
Тысячелетия Тавриды: тест RT об истории Крыма
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

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