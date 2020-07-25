Корона Российской империи: тест RT о династии Романовых

Династия Романовых правила Россией более 300 лет. Их эпоха началась с избрания царя на Земском соборе, а закончилась февральской революцией 1917 года. В этой династии было много как выдающихся, так и посредственных политиков. Пройдите наш тест и узнайте, что вы помните о династии, сделавшей Россию империей.

РИА Новости

© Алексей Даничев