Ангарский маньяк и монстры Лавкрафта: какие сериалы смотреть в августе

В августе на интернет-платформах начинаются показы многосерийного фантастического хоррора «Страна Лавкрафта» и основанной на эротических рассказах драмы «Маленькие пташки». Также в последний месяц лета состоятся премьеры детектива «Убийства Мэйплворт», триллера «Беглец», спортивной комедии «Тед Лассо» и научно-фантастической ленты об экспериментах в области генной инженерии «Биохакеры». Среди российских новинок — снятый по мотивам истории ангарского маньяка сериал «Хороший человек» и комедийный скетчком «Сториз».

«Беглец» (The Fugitive). С 3 августа на Quibi

Главный герой многосерийного криминального триллера Стивена Хопкинса «Беглец» Майк Ферро (Бойд Холбрук) оказывается в метро во время взрыва и попадает под подозрение в организации теракта. Он вынужден скрываться до тех пор, пока не будет найден настоящий преступник, что оказывается непростой задачей: за героем охотится знаменитый детектив Клэй Брюс (Кифер Сазерленд).

Ранее в США уже были сняты одноимённые проекты с похожим сюжетом. В 1960-е годы на канале ABC шёл сериал, а в 1993 году состоялась премьера фильма режиссёра Эндрю Дэвиса с Харрисоном Фордом и Томми Ли Джонсом в главных ролях. В основу обоих проектов легла реальная история ошибочно осуждённого за убийство своей жены Сэма Шеппарда.

«Маленькие пташки» (Little Birds). С 4 августа на Sky Atlantic, с 5 августа на More.tv

В основе шестисерийной драмы «Маленькие пташки» — одноимённый сборник эротических рассказов Анаис Нин. Режиссёр сериала — Стэйси Пассон, работавшая над такими проектами, как «Карточный домик», «Любовники», «Американские боги» и многими другими.

Главную роль сыграла британская актриса Джуно Темпл («Ещё одна из рода Болейн», «Искупление»). Также в проекте задействованы Юмна Марван, Хью Скиннер («Дрянь»), Рафаэль Аклок («Миссия невыполнима: Последствия»), Росси де Пальма («Женщины на грани нервного срыва») и другие.

События в картине разворачиваются в 1950-е годы, непосредственно перед ликвидацией международной зоны Танжер. Именно там оказываются главные героини — молодая путешественница из Америки Люси Сэвидж и политик Черифа Ламур из Марокко. На фоне грядущих политических перемен первая попытается разобраться с личными проблемами, а вторая — изменить мир.

По словам создателей проекта, зрителей ждёт «пылкая, сексуальная и остроумная мелодрама, превращающаяся в актуальный рассказ о свободе и феминизме».

«Сториз», с 10 августа на СТС

Новый российский комедийный скетчком снят в формате «сториз», знакомом всем пользователям социальных сетей. Каждая сценка представляет собой самостоятельную историю из жизни одного из многих колоритных персонажей.

Роли в проекте исполнили Юлия Михалкова, Олег Верещагин, Даниил Вахрушев, Антон Лирник, Игорь Чехов, Ольга Кузьмина и другие актёры. На съёмках они примерили на себя множество неожиданных образов: экоактивистки, пожилой блогерши, врача, алкоголика, судьи, заключённого и других.

По словам Юлии Михалковой, порой за одну смену артистам приходилось преображаться десятки раз.

Одним из продюсеров проекта выступил Вячеслав Муругов, работавший над такими телевизионными хитами, как «Кухня», «Молодёжка» и «Восьмидесятые».

«Убийства Мэйплворт» (Mapleworth Murders). С 10 августа на Quibi

Сценаристами комедийного детективного сериала «Убийства Мэйплворт» выступили авторы популярного американского шоу «Субботним вечером в прямом эфире» Джон Лутс и Пола Пелл. Они же исполнили главные роли. Также в сериале появятся Тина Фей, Тим Медоуз, Хейли Магнус и другие актёры.

Пола Пелл сыграла автора детективов Эбигейл Мэйплворт, которая расследует случаи насильственной смерти в родном городе. В каждом эпизоде будут появляться новые загадки и жертвы. Мэйплворт предстоит выяснить, почему в этом маленьком городке происходит такое количество убийств.

«Тед Лассо» (Ted Lasso). С 14 августа на Apple TV+

Главный герой сериала «Тед Лассо» — тренер студенческой команды по американскому футболу. Несмотря на отсутствие опыта и каких бы то ни было знаний в традиционном футболе, он получает работу в Великобритании и отправляется тренировать спортсменов профессионального английского клуба.

Главную роль в сериале исполнил Джейсон Судейкис («Мы — Миллеры», «Однажды в Вегасе»). Он же занимался разработкой проекта совместно с Биллом Лоуренсом, а также выступил одним из сценаристов и продюсеров. Несколько лет назад актёр уже играл этого персонажа в серии роликов телеканала NBC Sports.

Ожидается, что в первом сезоне будет десять серий. Первые три появятся в сети в день премьеры.

«Страна Лавкрафта» (Lovecraft Country). С 16 августа на HBO, с 17 августа на Амедиатеке

В основе сюжета многосерийного фантастического хоррора «Страна Лавкрафта» — одноимённый роман Мэтта Раффа, опубликованный в 2016 году. В нём автор исследует проблему расизма в США в 1950-е годы.

События сериала также разворачиваются в США в середине XX века. Главный герой Аттикус (Джонатан Мэйджерс) в компании подруги (Джерни Смоллетт) и дяди (Кортни Б. Вэнс) отправляется в автомобильное путешествие. Их цель — найти пропавшего отца Аттикуса. Во время поездки по «белой Америке» герои вынуждены бороться за выживание, сталкиваясь то с расизмом, то с монстрами, будто сошедшими со страниц книг Говарда Лавкрафта.

По словам шоураннера и сценариста проекта Миши Грин, в «Стране Лавкрафта» речь идёт не только о проблемах американского общества.

Сериал сочетает в себе множество различных жанров: здесь есть и приключения, и мистика, а также присутствуют элементы детектива и научной фантастики.

Кроме того, Грин обещает качественные спецэффекты. Планировалось, что в кадре появится дракон, но его разработка сильно увеличивала бюджет. Однако, по словам шоураннера, и тот монстр, которого команде удалось создать, выглядит впечатляюще.

«Биохакеры» (Biohackers). С 20 августа на Netflix

По сюжету сериала «Биохакеры», Миа — героиня Луны Ведлер — становится студенткой медицинского вуза в Германии. Она поступает туда, чтобы познакомиться с профессором, которая, по мнению девушки, причастна к её семейной трагедии. Миа открывает для себя мир генной инженерии и выясняет, что учёная и её коллеги скрывают ужасную тайну, способную повлиять на будущее всего человечества.

Идея научно-фантастического шестисерийного триллера принадлежит Кристиану Диттеру, снявшему такие ленты, как «С любовью, Рози» и «Деревенские крокодилы». Он поставил первые три эпизода сериала. Над остальными работал Тим Трахте, известный по проекту «Так близко к горизонту».

«Хороший человек». С 20 августа на видеосервисе START

Девятисерийная лента Константина Богомолова «Хороший человек» создана по мотивам истории Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк. В центре сюжета — следователи Евгения Ключевская (Юлия Снигирь) и Иван Крутихин (Никита Ефремов), занимающиеся поисками серийного убийцы.

Создатели проекта не ставили перед собой цель документально рассказать об охоте на Попкова. Они сняли универсальную историю, которая могла произойти в любом небольшом российском городе.

По словам продюсера Ирины Сосновой, изначально команда считала, что вся деятельность убийцы стала возможной, поскольку он работал в полиции и знал, как остаться непойманным. Однако после личной встречи с Попковым стало ясно, что одной из причин произошедшего в Ангарске стала дегуманизация общества, породившая идеологию, «в которой мужчина может «судить», какая женщина достойна жить, а какая — нет».

Константин Богомолов в сериале пытается найти ответы на глобальные вопросы: как вообще можно предотвратить зло и кто на самом деле «хороший человек».