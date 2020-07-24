Старгород, Мценск, Урюпинск: тест RT о реальных и несуществующих русских городах

В России есть множество городов, носящих необычные названия. Однако некоторые из них со временем исчезли с карты страны. Другие же вообще никогда не существовали в реальности — их придумали русские писатели, создававшие для своих героев собственное пространство. А сможете ли вы отличить несуществующий город от настоящего? Проверьте себя вместе с новым тестом RT.

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