Старгород, Мценск, Урюпинск: тест RT о реальных и несуществующих русских городах

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RT
В России есть множество городов, носящих необычные названия. Однако некоторые из них со временем исчезли с карты страны. Другие же вообще никогда не существовали в реальности — их придумали русские писатели, создававшие для своих героев собственное пространство. А сможете ли вы отличить несуществующий город от настоящего? Проверьте себя вместе с новым тестом RT.
тест RT о реальных и несуществующих русских городах
  • © CC BY-SA 4.0 / Pavel Tikhomirov / wikimedia.org

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