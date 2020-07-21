Наградной лист: стали известны обладатели первых крупных кинопремий за время пандемии

Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили имена лауреатов почётных наград за вклад в искусство. Ими станут британская актриса Тильда Суинтон, а также режиссёр и сценарист из Гонконга Энн Хуэй. Запланированный на 2—12 сентября фестиваль должен стать первым крупным киносмотром, который пройдёт в оффлайн-формате после паузы, связанной с пандемией коронавируса. В свою очередь, Кейт Уинслет получит приз Международного кинофестиваля в Торонто, большая часть которого пройдёт в онлайн-формате. Британская академия кинематографического и телевизионного искусства уже провела церемонию вручения наград BAFTA TV Craft Awards дистанционно.

Организаторы Венецианского международного кинофестиваля назвали обладателей почётного «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф. Лауреатами премии станут гонконгский режиссёр и сценарист Энн Хуэй, а также британская актриса Тильда Суинтон. Ранее они уже были удостоены наград смотра. Суинтон в 1991 году вручили Кубок Вольпи за лучшую женскую роль в фильме Дерека Джармена «Эдвард II», а Хуэй в 2011-м представила на кинофестивале драму «Простая жизнь», получившую несколько призов.

Комментируя выбор, директор фестиваля Альберто Барбера подчеркнул, что Энн Хуэй — один из самых уважаемых, плодовитых и многогранных режиссёров Азии в настоящее время. По его словам, даже в коммерческих проектах, которые принесли ей популярность, Хуэй никогда не отказывалась от авторского подхода.

«В своих фильмах она всегда проявляла особый интерес к сюжетам с насыщенной эмоциональной и социальной составляющими, рассказывая — со свойственной интеллектуалам деликатностью и утончённостью — истории отдельных людей, переплетающиеся с важными социальными темами, такими как положение беженцев, маргинализированных слоёв населения и пожилых людей. Новаторским способом, используя собственный язык и уникальный образ, ей удалось не просто запечатлеть специфические аспекты Гонконга и представления о нём, но и преобразить и перевести их в универсальный ракурс», — говорится в заявлении Барберы.

Тильду Суинтон он назвал одним из самых оригинальных и влиятельных исполнителей, заявивших о себе в конце XX века.

«Её уникальность заключается в её повелевающей и несравненной натуре, удивительной многогранности и способности сниматься и в самом радикальном артхаусном кино, и в крупных голливудских проектах, никогда не отказываясь от своей неиссякаемой потребности в том, чтобы воплощать в жизнь уникальных и непривычных персонажей», — сказал Барбера. Он добавил, что каждый образ актрисы — это постоянный риск и вызов художественным или общественным условностям.

По мнению директора фестиваля, Тильда Суинтон зарекомендовала себя как звезда современного кино, которая «не соглашается на диктат простоты и моды, а, напротив, стремится к невозможному».

В прошлом году наград за вклад в мировой кинематограф были удостоены испанский режиссёр Педро Альмодовар и британская актриса Джули Эндрюс.

Проведение 77-го Венецианского фестиваля намечено на 2—12 сентября 2020 года. Он станет первым крупным киносмотром, который пройдёт в оффлайн-формате после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Программа фестиваля будет объявлена 28 июля.

Reuters

© Lucas Jackson

В свою очередь, руководство Международного кинофестиваля в Торонто (TIFF) наградит почётным призом Tribute Actor Award актрису Кейт Уинслет. Её будут чествовать на виртуальном мероприятии 15 сентября.

Большая часть событий фестиваля, включая пресс-конференции, мероприятия для представителей киноиндустрии и красные дорожки, пройдёт онлайн. Тем не менее организаторы всё же надеются показать сокращённую программу смотра в кинотеатрах.

Если инициативу одобрят представители здравоохранения, в течение пяти дней зрителям будут демонстрировать 50 кинолент. Среди них будет и картина «Аммонит», где Уинслет сыграла одну из центральных ролей.

«Блестящие и убедительные экранные образы Кейт продолжают завораживать, увлекать и вдохновлять как зрителей, так и актёров», — заявила исполнительный директор фестиваля Джоана Висенте.

Позже будут названы имена других обладателей награды. В 2019 году на фестивале чествовали четырёх деятелей кино — режиссёров Тайку Вайтити и Мати Диоп, а также актёров Хоакина Феникса и Мерил Стрип.

© Кадр из сериала «Чернобыль» (2019)

Также на минувшей неделе в онлайн-формате были объявлены лауреаты премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA TV Craft Awards.

Лидером по количеству наград стал мини-сериал «Чернобыль» производства HBO и Sky. Лента получила призы за режиссуру, монтаж, оригинальный саундтрек, операторскую работу и освещение, дизайн костюмов, работу художника-постановщика и звуковое оформление.

Награду за лучший сценарий драматических проектов получил Джесси Армстронг, выступивший одним из авторов сериала «Наследники». Приз за комедийный сценарий присудили работавшему над проектом «Стас всё сдаст» Джэми Деметриу.

Лучшим режиссёром документального проекта был признан Артур Кэри, снявший ленту The Last Survivors. Призов за сценарий и за монтаж документального кино был удостоен Майкл Харт за картину «Не троньте котиков: Охота за интернет-убийцей».

Изначально ожидалось, что мероприятие состоится в апреле, но оно было отложено из-за коронавируса и переведено в онлайн-формат. Церемония вручения основных телевизионных наград BAFTA запланирована на 31 июля. Она также пройдёт в режиме онлайн.

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения значительно повлияли на мероприятия в сфере культуры. В частности, отменён Каннский фестиваль, который был запланирован на май. Сначала мероприятие перенесли на лето, однако позже организаторы приняли решение об отмене смотра в этом году. Тем не менее 56 отобранных фильмов покажут в кинотеатрах со специальной маркировкой фестиваля.

Изменилась дата церемонии вручения премии «Оскар». В 2021 году она пройдёт не 28 февраля, как планировалось изначально, а 25 апреля.

В России перенесли сроки проведения фестиваля «Кинотавр». Смотр, который традиционно проводится в Сочи в июне, состоится с 11 по 18 сентября. Ранее организаторы подчёркивали, что не рассматривают вариант онлайн-формата. Также на осень запланирован 42-й Московский международный кинофестиваль.

В онлайн-формате в этом году прошла церемония вручения антипремии «Золотая малина», хотя даже в обычной ситуации лауреаты редко приходят за её наградами лично.