«А он, мятежный, просит бури»: тест RT о Михаиле Лермонтове

Один из самых ярких творцов золотого века русской литературы Михаил Лермонтов прожил всего 26 лет, но оказал огромное влияние на отечественную культуру. При жизни многие не любили его за сложный нрав, а после смерти он занял место рядом с Пушкиным в пантеоне русских классиков. Пройдите тест RT и проверьте, хорошо ли вы помните его биографию и произведения.

РИА Новости

© Денис Абрамов