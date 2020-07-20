Проклятый воин: Киану Ривз стал автором комикса BRZRKR

Киану Ривз стал соавтором комикса BRZRKR от издательства BOOM! Studios. Артист разрабатывает сценарий вместе с писателем Мэттом Киндтом, с ними работает художник Алессандро Витти. Главный герой истории — воин-полубог по имени Берзерк. Он выполняет задания властей, чтобы узнать правду о себе и избавиться от проклятия. Первый из 12 выпусков ограниченной серии будет опубликован в октябре 2020 года.

Американское издательство BOOM! Studios, специализирующееся на комиксах, сообщило, что соавтором новой ограниченной серии станет актёр и режиссёр Киану Ривз. Проект носит название BRZRKR — по имени главного героя.

Ривз лично разрабатывает сюжетные ходы и придумывает предыстории персонажей. В анонсе, опубликованном на сайте издательства, актёр признался, что увлекается комиксами очень давно и теперь сбылась его мечта — приложить руку к их созданию. «Я с самого детства люблю комиксы, они оказали огромное влияние на моё творчество», — подчеркнул артист.

В центре повествования — бессмертный воин по имени Берзерк. Согласно идее Ривза, он родился 80 тыс. лет назад от смертной матери и бога войны.

«У меня в голове был образ парня, который век за веком сражается из-за пристрастия его отца к насилию, но при этом производит впечатление человека, попавшего в ловушку и пытающегося из неё выбраться», — описывает этого персонажа автор.

Берзерк прошёл через множество вооружённых конфликтов. Ему приходилось скрываться и инсценировать собственную смерть.

В итоге, как пояснил Киану Ривз, герой заключил сделку с властями США: он согласился выполнять самые опасные миссии, с которыми не справятся обычные люди. Взамен ему предоставят информацию о его прошлом, а также, возможно, помогут справиться с тяготевшим над ним проклятием: от отца герой унаследовал одержимость насилием, которая граничит с безумием.

Вместе с Киану Ривзом над литературной основой комикса работает Мэтт Киндт. Сам актёр пока находится в Берлине и готовится к возобновлению съёмок «Матрицы 4», но они регулярно созваниваются.

«В комиксе BRZRKR мы смешали мощный коктейль из наших любимых ингредиентов: это рассказ о бессмертном воине, приправленный историческими фактами, заговорами, духовными элементами, а также огромным количеством сумасшедшего экшена и насилия — всё это делается с конкретной целью и ведёт в конечном итоге к душераздирающему открытию», — рассказывает о проекте Киндт.

© boom-studios.com

За визуальное воплощение отвечает художник Алессандро Витти, известный сотрудничеством с Marvel и другими издательствами в США, Италии и Франции. Он воспринял идею коллаборации оптимистично и не разочаровался в соавторах. «В этом комиксе есть всё, что я обожаю рисовать. Жду не дождусь, когда он наконец поступит в продажу, чтобы мы могли поделиться этим со всеми вами», — признался Витти.

Также в работе над комиксом задействованы Рафаэль Грампа и Билл Крабтри. Первые изображения опубликованы на сайте студии. Интересно, что главный герой внешне напоминает самого Киану Ривза.

Способности актёра на новом для него поприще оценил и главный редактор BOOM! Studios Мэтт Ганьон. Он отметил, что причины исключительного (и вполне заслуженного) успеха актёра можно понять с первых минут общения.

«Киану обладает исключительными творческими инстинктами, глубоким пониманием повествования, способностью безошибочно прочувствовать момент и передать соответствующие эмоции, а также непоколебимым стремлением качественно выполнить поставленную задачу. Благодаря всему этому (и многому другому) Киану — настоящий источник вдохновения», — приводит слова Ганьона USA Today.

Издательство предупреждает, что история предназначена только для взрослых, поскольку сюжет предполагает множество сцен насилия. Первый выпуск ограниченной серии появится в продаже в октябре 2020 года в магазинах и на сайте студии BOOM! Studios, как в печатной, так и в цифровой версии. Новые комиксы будут выходить раз в месяц. Всего запланировано 12 частей.

Ранее Киану Ривз уже принимал участие в связанном с комиксами проекте. В 2005 году состоялась премьера фильма Френсиса Лоуренса «Константин: Повелитель тьмы». В его основу легла серия комиксов «Джон Константин: Посланник ада» издательства DC Comics.

© kinopoisk.ru

В полнометражной киноадаптации Ривз сыграл главного героя — экзорциста Джона Константина. Зная, что после смерти его ждёт ад, Джон пытается заслужить спасение. Он ввязывается в расследование самоубийства и помогает сохранить перемирие между силами добра и зла.

Кроме того, в прошлом году глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что представители студии предлагали Киану Ривзу роли почти во всех собственных проектах, однако пока артист не согласился на участие ни в одной из картин. Файги надеется, что Ривз присоединится к кинематографической вселенной Marvel, когда для него найдётся подходящая роль.