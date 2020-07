Путешествие Ника Каррауэя: в 2021 году выйдет приквел романа «Великий Гэтсби»

В начале 2021 года в США и Великобритании выйдет роман американского писателя Майкла Фарриса Смита «Ник», приквел классического произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Речь в книге идёт о Нике Каррауэе, рассказчике из оригинального романа. В частности, Фаррис Смит сосредоточился на жизни героя до встречи с загадочным миллионером Джеем Гэтсби.

Американский писатель Майкл Фаррис Смит готовит к публикации свой новый роман «Ник» — приквел классического произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».

По данным The Guardian, в США книга появится в продаже 5 января 2021 года. Позднее, 25 февраля, роман выйдет в Великобритании. Эти даты выбраны для публикации неслучайно: 1 января истекает срок действия авторских прав на «Великого Гэтсби». Тогда произведение станет общественным достоянием, и адаптировать его смогут все желающие.

В центре сюжета романа Майкла Фарриса Смита — Ник Каррауэй, рассказчик из оригинального произведения. Фаррис Смит сосредоточился на жизни героя до встречи с загадочным миллионером Джеем Гэтсби.

По сюжету до переезда в Уэст-Эгг Каррауэй был на войне. Он оттягивает возвращение домой, чтобы избежать тяжёлых разговоров о пережитом, и с этой целью отправляется в трансконтинентальное путешествие. Сначала Ник ввязывается в романтические приключения в Париже, а затем погружается в «пьянящее безумие» Нового Орлеана.

Майкл Фаррис Смит в своём романе попытался оживить персонаж, о котором ранее было известно очень мало.

«В последний раз, когда я читал «Гэтсби» несколько лет назад, Ник не выходил у меня из головы: по сюжету о нём так мало известно, что я не смог удержаться от того, чтобы развить этот персонаж в своём воображении, и единственным способом сделать это было переложить его историю на бумагу. Я выносил эту идею и погрузился в неё со всеми эмоциями, служащими источником вдохновения», — рассказал писатель.

Он подчеркнул, что Ник Каррауэй всегда был ему близок как персонаж.

«Те чувства, которые он испытывает по поводу наступления своего 30-летия и предстоящего десятилетия неопределённости, всегда перекликались с моими собственными эмоциями того возраста. И по большей части я по-прежнему себя так чувствую, разрываясь между откровениями жизненных открытий и отречением от тех же открытий», — пояснил Майкл Фаррис Смит.

Уже ознакомившийся с романом главный редактор британского издательства No Exit Press Джеффри Маллиган полагает, что история Фарриса Смита получилась «исключительной».

«Траншеи и воронки от снарядов изображены предельно живо, а тишина туннелей — оглушительно. И финал, продуманный финал, который подводит историю Ника к концу, одновременно открывая мир Уэст-Эгга, —превосходен», — цитирует Маллигана The Guardian.

Майкл Фаррис Смит — автор таких книг, как Blackwood, The Fighter, Desperation Road. Его романы были включены в списки лучших по итогам года по версии журналов Esquire, Southern Living, Book Riot и многих других. Писатель становился финалистом ряда литературных премий США, Великобритании и Франции. Его работы публиковались в The New York Times, The Bitter Southerner, Garden & Gun и прочих изданиях.

Трагедия американской мечты

Роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» был опубликован в 1925 году. Сначала книга получила неоднозначные отзывы критиков.

В первые годы произведение не пользовалось большим спросом и у массовой аудитории. До самой смерти в 1940 году Фицджеральд был уверен, что роман провалился.

Однако два года спустя, во время Второй мировой войны, в США была создана организация, которая занималась распространением книг в мягкой обложке среди пребывающих за рубежом солдат. «Великий Гэтсби» стал одним из самых популярных изданий, поставляемых полкам: за границу отправились более 150 тыс. экземпляров романа. К 1960 году продажи стабильно держались на уровне около 50 тыс. копий в год.

К настоящему моменту роман переведён на 42 языка и продан в количестве более 25 млн экземпляров по всему миру. «Великий Гэтсби» считается одним из главных произведений американской литературы. В своей книге Фицджеральд раскритиковал концепцию американской мечты с характерными для неё богатством, распущенностью, гедонизмом и страстью, а также общество потребления и культ материального преуспевания.

История о загадочном богаче Джее Гэтсби и его любви к Дейзи Бьюкенен была неоднократно экранизирована.

Первая одноимённая киноадаптация вышла в 1926 году. Режиссёром немого кино выступил Бренон Герберт, главные роли исполнили Уорнер Бакстер и Лоис Уилсон. На данный момент фильм считается утраченным. В 1949 году состоялась премьера ленты Эллиотта Наджента с Аланом Лэддом и Бетти Филд.

Ещё одна экранизация появилась в 1974 году. Постановщиком ленты стал Джек Клейтон, а над её сценарием работал Фрэнсис Форд Коппола. Главные роли в фильме достались Роберту Редфорду и Миа Фэрроу. Картина получила низкие оценки критиков (её рейтинг на портале Rotten Tomatoes составляет 39%), однако была удостоена двух премий «Оскар» — за лучшую музыкальную адаптацию и костюмы. Кроме того, Карен Блэк — исполнительнице роли Миртл Уилсон — вручили «Золотой глобус».

Последняя на данный момент киноадаптация «Великого Гэтсби» вышла в 2013 году. В фильме База Лурмана сыграли Леонардо Ди Каприо и Кэри Маллиган. Фильм показал неплохие результаты в мировом прокате, собрав более $350 млн при бюджете $105 млн, и получил два «Оскара»: за лучшую работу художника-постановщика и костюмы.

Кроме того, в 2018 году стало известно о планах YouTube Premium выпустить сериал Gatz, в основе которого лежит теория о том, что Фрэнсис Скотт Фицджеральд представлял Джея Гэтсби мужчиной смешанной расы. Дата премьеры проекта неизвестна.