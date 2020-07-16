Интернет-тоталитаризм и дистиллированное повествование: каким получился сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли

16 июля в сети стартовал сериал «Дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли. В нём рассказывается о мире будущего, где нет уединения, семьи и единобрачия, а все проблемы решаются дозой «сомы». В такое общество попадает дикарь, привыкший жить по старым порядкам. Центральные роли в ленте исполнили Олден Эренрайк, Гарри Ллойд и Джессика Браун-Финдли. Об отличиях сериала от романа и о том, чем интересно новое прочтение, — в материале RT.

15 июля на стриминговом сервисе Peacock (проект американской медиакомпании NBCUniversal), а 16 июля в российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» состоялась премьера первых эпизодов сериала «Дивный новый мир» по антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».

Действие ленты разворачивается в XXVI веке. Люди живут в неизбежно счастливом и гармоничном мире. Они разделяются на классы от «альфы» до «эпсилона» ещё до рождения — в инкубатории, где далее растут без какого-либо участия родителей.

Чтобы поддерживать эту «идеальную социальную среду», достаточно следовать трём правилам: никакого уединения, никакой семьи, никакого единобрачия.

Единобрачие заменяют беспорядочные сексуальные связи. Вечеринки с лёгкостью перерастают в оргии. А поддерживать интимные отношения с одним и тем же человеком, наоборот, считается неприличным и даже эгоистичным. Если же кому-то случается испытывать неприятные эмоции, следует просто принять наркотик — сому. В ней люди видят спасение абсолютно от всех проблем.

Однако счастье двух героев оказывается под вопросом. Советника, альфа-плюсовика Бернарда Маркса (Гарри Ллойд), не прельщают беспорядочные связи. Более того, герою по душе уединение. После внезапного самоубийства рабочего ему приходит в голову крамольная мысль, что сома может заглушить не всякую боль.

Проблемы иного толка испытывает сотрудница инкубатория, бета-плюсовичка Линайна Краун (Джессика Браун-Финдли). Она уже 22 раза подряд занималась любовью с одним и тем же человеком, а это выглядит, как моногамия.

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Чтобы развеяться, Бернард и Линайна выезжают в тематический парк «Дикие земли». Здесь, как за животными, можно наблюдать за так называемыми дикарями — то есть людьми, которые живут в традиционном обществе с его горестями и радостями. Правда, в нищете.

Дикари зарабатывают тем, что организовывают для отдыхающих представления, в которых инсценируется бойня на распродаже, венчание (с обязательной перестрелкой) или же тюремный быт.

Тем не менее дикари устают от такого порядка вещей и устраивают вооружённое восстание, в гуще которых оказываются Линайна и Бернард. Героев спасает уроженец диких земель по имени Джон (Олден Эренрайк). После череды перестрелок, экшен-сцен и ряда драматических моментов он попадает в новый мир, где ставит под сомнение существующие порядки, а также узнаёт много нового о самом себе.

Хорошо забытое старое

Сериал представляет собой вольное прочтение оригинала. От него не стоит ожидать достоверного переноса на экран знакомой истории. Скорее, зрители увидят, как мог бы выглядеть «О дивный новый мир», если бы его написали в наши дни сразу для телеэкранов.

Поэтому тем, кто читал роман, лента, вероятно, будет интересна не как кинематографическое воплощение знакомой истории, а как современное переосмысление, лишённое значительной части философской нагрузки.

Что ожидаемо, некоторые сюжетные ходы опущены. Кинематографисты предпочли не делать акцент на культе Генри Форда и философии потребления. Обошли стороной (по крайней мере, в первых сериях) и такую любопытную тему, как гипнопедию — зомбирование идеологическими установками во сне.

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Акцент смещён на свободную любовь и существование «под кайфом». Скорее всего, такой подход обеспечит проекту приличную аудиторию, но едва ли даст ей исчерпывающее представление о мире антиутопии в том виде, в каком его задумал писатель.

Роман Олдоса Хаксли был впервые опубликован почти 90 лет назад, в 1932 году. При создании образа будущего как писатель, так и команда сериала в изображении нового мира опирались на образы современности. Поэтому в экранизацию включены идеи, вдохновлённые развитием науки и техники на настоящий момент.

Так, повсюду мелькают голограммы. Через микроскопический компьютер, который одновременно представляет собой линзу дополненной реальности, люди постоянно подключены к подобию интернета, «индре».

С её помощью, например, можно узнать, к какому классу принадлежит человек (в книге эту функцию выполняла одежда установленного цвета, а также различия во внешности). Таким образом, «индра» поддерживает иерархию и не оставляет возможности уединиться.

Кроме того, создатели сериала аккуратно избежали «неполиткорректных» мотивов: так, индейская резервация превратилась в тематический парк. Также в ленте увеличено присутствие женских персонажей: роль главноуправителя Мустафы Монда исполняет афроамериканка Нина Сосанья.

Если же отвлечься от первоисточника, то «Дивный новый мир» — вполне добротное шоу с приятным, гармоничным видеорядом. Все элементы, от урбанистических пейзажей и интерьеров до деталей одежды, идеально сочетаются. Ко многим сценам подобрана соответствующая атмосфере синтетическая музыка (что, к слову, не противоречит роману).

На фоне декларируемого разделения интимных отношений и духовной близости сцены, в которых подразумеваются искренние эмоции, смотрятся особенно чувственными.

Повествование отличается сбалансированной динамикой, где есть место и экшену, и саспенсу, и неторопливым, посвящённым анализу устройства выдуманного мира сценам.

Удачно подобран актёрский состав. Особенно интересно смотрится Деми Мур, которой досталась роль матери дикаря Джона. Что касается Браун-Финдли, Ллойда и Эренрайка, то все они уже успели хорошо показать себя в других проектах, при этом не оказавшись заложниками собственных ролей (пожалуй, только последнему может помешать запоминающийся образ молодого Хана Соло из франшизы «Звёздные войны»).