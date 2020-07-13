«Мы должны сохранить наследие»: в Анкаре ответили на критику по поводу смены статуса Айя-Софии

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу прокомментировал негативные высказывания представителей ЮНЕСКО и политиков по поводу смены статуса собора Святой Софии. Он подчеркнул, что после превращения Айя-Софии в мечеть Турция намерена сохранить её как объект всемирного наследия.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что после превращения собора Святой Софии в мечеть страна намерена сохранить его как объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Он подчеркнул, что с момента открытия Айя-Софии в качестве мечети в её стенах ничего не было разрушено. По словам министра, Турция и в дальнейшем намерена сохранить оставленное предками наследие.

Чавушоглу добавил, что турецкие власти уважают мнение людей, которые хотят, «чтобы этот объект сохранялся как всемирное наследие».

«Мы категорически отвергаем комментарии, которые нарушают суверенное право Турции. Споры здесь неуместны. Мы уважаем мнение тех, кто хочет, чтобы этот объект сохранялся как всемирное наследие. Но когда он был открыт как мечеть много лет назад, ничего в нём не разрушалось. Мы должны сохранить наследие, которое оставили нам предки. Поэтому некоторые заявления со стороны ЮНЕСКО нас удивили», — цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Это заявление было сделано вскоре после того, как Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора в музей. Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче Айя-Софии Управлению по делам религии. Глава государства разрешил проводить в соборе мусульманские богослужения и сообщил, что первая служба состоится уже 24 июля. Вход в Айя-Софию, как и во все остальные мечети страны, будет бесплатным. При этом полное преобразование собора в мечеть, по словам политика, займёт около полугода.

Эрдоган подчеркнул, что двери мечети всегда будут открыты «для местных жителей и иностранцев, мусульман и представителей других религий», поскольку она является наследием всего человечества.

Скандал вокруг Айя-Софии

Решение властей Турции о смене статуса собора Святой Софии вызвало реакцию многих иностранных политиков и религиозных деятелей, а также организаций, в числе которых РПЦ и ЮНЕСКО.

Так, патриарх Кирилл выразил обеспокоенность решением политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии. Он подчеркнул, что православные люди в России считают объект христианской святыней.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отметил, что «данное решение, увы, не направлено на примирение существующих противоречий, но, напротив, может привести к ещё большим разделениям».

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) высказался более резко, назвав этот шаг «пощёчиной всему мировому христианству». Он заявил, что в данном случае «политическая конъюнктура берёт верх над уважением к иным религиозным традициям».

В ходе телефонного разговора 13 июля Владимир Путин обратил внимание Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии.

«Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Папа Римский также выразил недовольство ситуацией с Айя-Софией. Он подчеркнул, что «очень опечален» намерением турецких властей превратить собор в мечеть.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что решение изменить статус Святой Софии вызвало у неё сожаление, поскольку оно было принято «без предварительного диалога». По её словам, для рассмотрения подобных вопросов может быть необходимо участие Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наиболее остро отреагировали в Греции. По словам министра иностранных дел Никоса Дендиаса, решение Турции по статусу собора является мировой проблемой, поскольку демонстрирует неуважение страны к мировому сообществу.

Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пацас заявил, что такими действиями Эрдоган совершил «историческую ошибку», и отметил, что Афины могут ввести санкции в отношении Анкары.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, напомнил, что Айя-София находится в юрисдикции Турции и все возражения, связанные с решением судебных органов страны, будут рассматриваться как нарушение её суверенитета.

Айя-София была построена между 532 и 537 годами и просуществовала в качестве православного собора более 11 веков. В 1453 году, после того как Константинополь был захвачен османами, храм стал мечетью. В 1934 году Айя-София получила статус музея. В 1985-м собор вошёл в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.