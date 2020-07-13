Великая и могучая: тест RT на знание русской литературы
Русская литература — важнейшая часть отечественной культуры и одна из главных составляющих мировой словесности и публицистики. Каждый изучал её в школе, у многих дома есть книжный шкаф с произведениями русской классики, но так ли часто в эти книги заглядывают? Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы знаете историю и главные произведения русской литературы.
- Gettyimages.ru
- © DjelicS
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