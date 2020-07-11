Ремонт на выбывание: каким получилось реалити-шоу «Битва дизайнеров»

11 июля в эфир вышел первый выпуск «Битвы дизайнеров» — проекта на стыке программы о ремонте и шоу талантов. Участвующие в нём специалисты по интерьерам демонстрируют свои навыки в условиях ограниченных пространства, времени и бюджета. Дизайнерам предстоит сначала оформить проект в павильоне, а затем сделать настоящий ремонт в жилом помещении. Ведущим программы стал Валентин Коробков, известный по шоу «Замуж за Бузову».

В субботу, 11 июля, на телеканале ТНТ стартовало реалити-шоу «Битва дизайнеров» с финалистом шоу «Замуж за Бузову» Валентином Коробковым в качестве ведущего. Участники программы — дизайнеры интерьера, готовые продемонстрировать зрителям и судьям свои профессиональные навыки.

В каждом выпуске за симпатии клиентов, звёздных гостей и гуру дизайна будут бороться по четыре участника. Эпизоды делятся на два этапа, что позволяет оценить навыки конкурсантов в разных ситуациях.

Первоочерёдная задача участников — обустройство помещения площадью несколько квадратных метров. Помещение располагается в павильоне, однако его нужно обставить как жилое, под нужды конкретных людей. В первом выпуске клиентами дизайнеров стали 12-летние сёстры-близнецы.

В реальности их комната гораздо больше телевизионной. Но и предложенные дизайнерами идеи хозяевам необязательно использовать в дальнейшем: на этом этапе конкурсантам предоставляется возможность выразить чувство стиля, умение учитывать интересы клиента и работать в стеснённых обстоятельствах.

Также участникам проекта необходимо уложиться в сжатые сроки: на подготовку проекта даётся ровно восемь часов (при этом два из них — на закупку всего необходимого). Бюджет тоже строго ограничен. На все материалы, мебель и декор отводится всего 70 тыс. рублей. Каждому из конкурсантов выделяется по двое рабочих.

Уже первый выпуск продемонстрировал, с какими проблемами могут столкнуться дизайнеры, вынужденные трудиться в жёстких рамках. К примеру, начинающий дизайнер Нина выбрала неподходящую краску и не смогла воплотить в жизнь некоторые идеи. Её сопернику Иннокентию не удалось договориться с рабочими. Выполняя чужие задачи, он получил производственную травму — порез тут же, на месте, заклеили малярным скотчем.

© Пресс-служба телеканала ТНТ

Творения конкурсантов оценивают клиенты, главный дизайнер проекта Максим Октябрёв и приглашённая знаменитость (в съёмках текущего сезона приняли участие Денис Косяков, Полина Максимова, Анастасия Денисова и другие). Каждый «спасает» кого-то из дизайнеров — таким образом, во второй этап проходят трое.

Затем дизайнеры работают в настоящем жилье. В квартире Сергеевых они переделывали комнаты близнецов, родителей и старшего сына. Это задание также нужно выполнить в рекордные сроки — всего за шесть дней.

И на данном этапе героев подстерегают всевозможные проблемы. К примеру, подводит техническое оснащение (отключается электроэнергия), поставщики срывают сроки. За тем, как выполняют указания рабочие, нужно следить каждую секунду. Поэтому, кроме профессиональных навыков, дизайнерам понадобится стрессоустойчивость.

И вновь участников, которые продолжат участие в программе, выбирают семья и эксперт Октябрёв. Финалисты этого выпуска в следующей программе встретятся с двумя новичками и продолжат борьбу. Победителя проекта определят по итогам пяти программ. Он получит главный приз — место ведущего дизайнера шоу.

«Битва дизайнеров» особенно интересна тем, что в одном выпуске зрители могут увидеть работы сразу четырёх героев — каждый из них творит в своём стиле и предлагает оригинальные идеи.

© Пресс-служба телеканала ТНТ

В 2020 году на ТНТ также выходило реалити-шоу «Народный ремонт». В нём 12 дизайнеров переделывали квартиры и боролись за денежный приз размером 1 млн рублей.

Ранее телеканал транслировал другой проект схожей тематики. В «Школе ремонта» на преображение жилья отводилось 72 рабочих часа — таким образом герои программы делали сюрприз близким людям. Шоу было рассчитано на то, чтобы зрители могли повторить подобное самостоятельно. Соревновательный элемент в этой программе не предусматривался.

Тема ремонта в принципе не чужда российском телевидению. На протяжении многих лет на НТВ выходит передача «Квартирный вопрос». В рамках неё ремонт проводится в одной комнате (или, например, на кухне). Творят, как правило, один или два профессионала.

Похожая телепрограмма под названием «Идеальный ремонт» выходила на Первом канале. Она была посвящена переделке интерьера для знаменитостей. Героями телепередачи становились Александр Ширвиндт, Николай Добрынин, Надежда Бабкина и другие деятели культуры.

Переделке интерьеров загородных домов посвящена программа НТВ «Дачный ответ». А в эфире телеканала «Мир» есть программа «Фазенда Лайф», в которой рассказывается не только о ремонте и декорировании жилых помещений, но и о благоустройстве дачных участков.