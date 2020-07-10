Генералы 1812 года: тест RT ко дню рождения Петра Багратиона

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Татьяна Худякова, Святослав Князев
255 лет назад родился великий русский полководец Пётр Багратион. Он участвовал в десятках сражений и сыграл важную роль в Отечественной войне 1812 года. Благодаря ему и другим защитникам страны Россия не только сохранила суверенитет, но и значительно упрочила своё геополитическое положение. Пройдите тест RT и проверьте, хорошо ли вы знаете жизнь героев, отстоявших независимость России в сражениях на Бородинском поле, под Смоленском и на Березине.
Генералы 1812 года: тест RT ко дню рождения Петра Багратиона

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