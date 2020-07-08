«Каковы наши надежды на будущее?»: Ридли Скотт выпустит сиквел экспериментального фильма «Жизнь за один день»

Ридли Скотт и Кевин Макдональд выпустят сиквел документального экспериментального фильма «Жизнь за один день». В нём авторы покажут, как теперь живут пользователи сети со всего мира, и попытаются понять, чего люди ждут от будущего. В работе над лентой могут принять участие все желающие. Премьера картины состоится на кинофестивале Sundance в 2021 году.

Спустя почти десять лет после премьеры документального экспериментального фильма «Жизнь за один день» видеохостинг YouTube объявил о решении выпустить его сиквел. Как сообщает Variety, производством второй части займётся режиссёр Кевин Макдональд, а Ридли Скотт выступит в качестве продюсера ленты. Они же в сотрудничестве с другими кинематографистами работали над оригинальным проектом.

Суть второй части останется прежней: в фильм войдут ролики пользователей сети. Всем желающим принять участие в проекте необходимо в субботу, 25 июля, снять видео о своей жизни и прислать его организаторам до 2 августа.

Продюсеры предлагают окружающим рассказать о своих привычных занятиях, сообщить о каком-либо важном событии или поделиться социальной позицией. Словом, участники проекта могут сообщить всё, что покажется им важным в указанный день.

Кроме того, команда проекта просит рассказать, чем потенциальные соавторы любят заниматься, что бы они хотели изменить в мире и в своей жизни, чего они боятся, а также — что лежит у них в карманах.

В числе требований, предъявляемых к контенту, — соблюдение авторских прав и прочих юридических тонкостей. Так, организаторы потребуют письменного согласия на съёмку от всех задействованных в кадре лиц. Также без особого разрешения не будут рассматриваться работы несовершеннолетних участников.

После 2 августа команда из 30 человек со всего мира начнёт отсматривать присланные материалы и переводить их на английский язык. Затем в работу включатся монтажёры: вместе с Кевином Макдональдом они сформируют из предоставленных роликов окончательный сюжет фильма.

Премьера картины состоится на кинофестивале Sundance в 2021 году. Также лента будет доступна на YouTube.

Десять лет спустя

Кевин Макдональд рассказал, что создание оригинального фильма было одним из самых приятных и захватывающих событий в его жизни. Теперь режиссёр хотел бы проследить, что изменилось в мире за прошедшие годы.

«Я рад, что спустя десять лет мы работаем над проектом «Жизнь за один день 2020». Как мы изменились за это время? Как изменилось наше отношение к съёмке самих себя? И сейчас, в этот исключительный с точки зрения истории поворотный момент, каковы наши надежды на будущее?» — приводит Variety слова режиссёра.

По словам директора фестиваля Sundance Табиты Джексон, теперь самое подходящее время для создания такого проекта.

«Учитывая исключительность нынешней ситуации, сейчас идеальный момент для премьеры новой части этой работы, которая столь впечатляющим образом демонстрирует силу кинематографического повествования, когда нужно раскрыть и воспеть нашу общую человечность», — объяснила Джексон.

В оригинальном фильме «Жизнь за один день» использовались ролики, снятые 24 июля 2010 года. Всего организаторы получили около 80 тыс. заявок. Премьера ленты состоялась на фестивале Sundance 28 января 2011 года. Позднее фильм был представлен и на других кинофестивалях, также он шёл в ограниченном прокате в некоторых странах.

На данный момент на YouTube ленту посмотрели более 16 млн человек. Её рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет 79%, согласно оценке почти 16 тыс. пользователей портала. Многие зрители отмечали, что в фильме отсутствует излишняя сентиментальность. По их мнению, лента получилась контрастной, честной, искренней и жизнеутверждающей.