Сага об адмиральской семье: на ТВ стартует многосерийный фильм «Андреевский флаг»

В понедельник, 13 июля, Первый канал начнёт показ 16-серийного фильма «Андреевский флаг» — истории семьи военных моряков Чернобаевских, которые посвятили жизнь службе на подводном флоте. Роли в ленте исполнили Дмитрий Миллер, Анатолий Васильев, Елена Проклова, Семён Шемес и другие. Проект снимался при участии Министерства обороны России: ВМФ предоставил кинематографистам подводные лодки и корабли.

Вечером 13 июля на Первом канале состоится премьера 16-серийного фильма «Андреевский флаг». По сюжету ленты, не одно поколение мужчин семьи Чернобаевских посвятило жизнь флоту. Григорий Сергеевич (Анатолий Васильев) выходит в отставку в звании вице-адмирала на Балтийском флоте, а его дело продолжает сын — командир атомной подводной лодки, капитан 2-го ранга Сергей (Дмитрий Миллер). На внука Валеру (Семён Шемес), который пока учится в школе, возлагаются соответствующие надежды.

Сергей служит на Северном флоте, но после того как он, спасая людей, сорвал учения (чем заслужил и благодарность, и взыскание), его переводят в Калининград на должность командира дизельной подлодки. Так семья воссоединяется.

Дела службы в семье Чернобаевских тесно переплетаются с личными отношениями. Так, старпом Фролов (герой носит имя и фамилию исполнителя роли Андрея Фролова) ради продвижения по службе не гнушается отношениями с сестрой комбрига и дочерью вице-адмирала одновременно. Таким нехитрым образом он мечтает заполучить место командира.

И это ещё не все проблемы: внук Чернобаевского Валера подумывает прервать династию военных, стать программистом и разбогатеть. Однако наплевательское отношение к жизни грозит ему менее блестящей военной карьерой на срочной армейской службе.

© Пресс-служба Первого канала

Центральной темой «Андреевского флага» стал выбор между собственными представлениями о жизни и семейным традициями, личной выгодой и честью, долгом службы и человеческим участием.

Герои ленты дают собственные ответы на извечные философские вопросы. «Принимай как данность и держи удар» — такую формулу преодоления жизненных неудач предлагает сыну мудрый адмирал в отставке.

Есть в «Андреевском флаге» и напряжённые моменты. Остроты сюжету добавляет криминальная линия: прямо в районе учений ВМФ орудует банда контрабандистов, которые намереваются по морю переправить оружие зарубежным сообщникам. Чужие игры с законом оборачиваются для моряков смертельной опасностью.

Съёмки многосерийного фильма проходили в Калининграде и двух других городах области — курортном Светлогорске и военном Балтийске. Через морские пейзажи кинематографисты передавали колорит Балтики, а особое очарование ему придала летняя солнечная погода.

«Андреевский флаг» производился в тесном сотрудничестве с Министерством обороны. Военно-морской флот России предоставил съёмочной группе подводные лодки и корабли.

© Пресс-служба Первого канала

В ленте можно увидеть кадры с реальных учений, а актёрский состав проекта дополнили моряки. Режиссёр Виталий Воробьёв отмечал, что исполнитель роли Сергея Чернобаевского Дмитрий Миллер так вжился в образ, что ему поверили даже военные. В ходе работы над образом своего героя Миллер встречался с подводниками и изучал военную литературу. Кроме того, ему помог личный опыт службы в армии.

«По сюжету, сериал — это сага об адмиральской семье, в которой я играю сына адмирала. Чтобы лучше понять своего персонажа, я встречался с офицерами-подводниками, это определённая каста военно-морского флота», — сказал Миллер.

Чтобы не допустить огрехов, съёмочная группа тесно взаимодействовала с военными в разных аспектах кинопроизводства.

«У нас были консультанты и во время написания сценария, и во время съёмок. Я обращался непосредственно к командирам подводных лодок, и с ними мы прямо на месте поправляли сцены, чтобы всё соответствовало действительности и не было ошибок», — признался Воробьёв.

Сценаристы (Александр Другов, Иван Дарк, а также Игорь Грушко, Константин Чармадов и Владимир Шевельков) хорошо проработали как уставные и неуставные взаимоотношения персонажей, так и диалоги, которые точно отражают реалии жизни морских офицеров.

Слабой стороной ленты можно считать компьютерную графику, зато сильной стал актёрский состав. Образ Анатолия Васильева перекликается с его же ролью в знаменитом фильме Александра Митты «Экипаж». Дмитрий Миллер выступил в новом для себя амплуа военного и успешно справился с творческой задачей. В целом команде удалось соблюсти баланс известных и свежих лиц на экране.