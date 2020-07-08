Иго, Орда, нашествие: тест RT о монголо-татарах

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Татьяна Худякова
Эпоха монгольского завоевания — одна из самых противоречивых страниц в истории нашей страны. Когда оно началось и сколько продлилось? Кто вёл полчища захватчиков? Какой русский город дольше всех сопротивлялся врагу? Ответьте на эти и другие вопросы в нашем тесте о монголо-татарском нашествии и его влиянии на историю Руси.
Иго, Орда, нашествие: тест RT о монголо-татарах
  • © Wikimedia commons / Sergei Kirillov

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