Много слёз и эротика без постельных сцен: в чём секрет успеха фильма «Привидение»

13 июля 1990 года в США прошла премьера фантастической мелодрамы «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. Лента стала чрезвычайно популярной и вдохнула новую жизнь в романтические фильмы, на которые тогда редко обращали внимание голливудские студии. Среди причин успеха картины — нестандартный для того времени подход к изображению смерти, а также выразительность и эмоциональность актёров, сумевших донести до зрителей все чувства героев — от любви до боли от потери близкого человека.

30 лет назад, 13 июля 1990 года, в США состоялась премьера фантастической мелодрамы «Привидение» режиссёра Джерри Цукера. Главные роли в ней исполнили Патрик Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг.

Действие фильма разворачивается вокруг влюблённых друг в друга Сэма и Молли. Однажды на пару нападает грабитель. Он убивает Сэма, и тот становится призраком: живые его не видят и не слышат. Вскоре герой узнаёт, что нападение было спланировано, а теперь опасность грозит Молли. Сэм находит медиума, через которую контактирует с миром живых, учится у другого призрака передвигать предметы (такими навыками обладают более опытные привидения) и делает всё возможное, чтобы спасти возлюбленную.

Сценаристом картины стал Брюс Джоэл Рубин, также трудившийся над проектами «Мозговой штурм», «Смертельный друг» и «Лестница Иакова». Именно в ходе разработки скрипта для «Лестницы» сценарист задумал написать ещё одну историю — о призраках.

Ещё до того, как придумать сюжет, Рубин решил, что повествование в ленте будет вестись от лица привидения, а в центре истории окажется человек, который не верит в сверхъестественное.

Рубин признался, что найти нужное направление ему помог шекспировский «Гамлет».

«Изначально я думал, что он (главный герой. — RT) будет самоубийцей, но потом увидел постановку Гамлета. Во второй сцене является призрак его отца и говорит: «Отомсти за мою смерть». Когда я это увидел, что-то во мне воскликнуло: «Да! Это именно тот двигатель (сюжета. — RT), который нужен мне в фильме». Мне понравилась сама идея: умерший человек пытается выяснить, кто и почему его убил», — цитирует сценариста портал BuzzFeed.

Рубин подчеркнул, что этого было недостаточно, потому он решил добавить ещё один важный элемент истории — возлюбленную героя, которую тому необходимо спасти.

Ещё одним ключевым персонажем стала медиум Ода Мэй Браун в исполнении Вупи Голдберг. К слову, сперва предполагалось, что медиум будет мужского пола. О том, что он мошенник, речи также не шло. Эту идею Рубину подали коллеги — Брюс Эванс и Райнольд Гидеон.

Автор работал над сценарием не менее полугода, после чего продюсеры занялись поисками постановщика. В итоге в режиссёрское кресло сел Джерри Цукер, на тот момент известный по комедии «Аэроплан».

Рубин был в ужасе: он-то думал, что его историю экранизирует Стэнли Кубрик или Милош Форман. В числе вероятных кандидатов на пост постановщика значился и Фрэнк Оз («Магазинчик ужасов», «Стэпфордские жены»), однако некоторые его идеи продюсеры сочли чересчур дорогостоящими.

Рубин боялся, что Цукер сделает фильм слишком «чудным». Тем не менее кинематографисты быстро нашли общий язык и подружились. Некоторые творческие разногласия у них всё же остались: Цукер хотел радикально порезать сценарий, в результате чего на доработку скрипта ушёл ещё год. В процессе работы кинематографисты сильно отошли от первоначального замысла, и Рубин стал задумываться над тем, чтобы вообще отказаться от этого проекта.

«Я больше не мог терпеть, это было мучительно. В конце концов Джерри сказал: «Ничего из этого не работает. Давай вот что попробуем». И мы стали понемногу двигаться в обратном направлении, пока не вернулись к тому, с чего я начинал. Замечательнее всего было то, что персонаж Ода Мэй стала забавнее, чем когда-либо. В один прекрасный день мы поняли, что у нас на руках правильный сценарий и фильм, который в итоге вышел на экраны почти в неизменённом виде», — рассказал сценарист.

Съёмки «Привидения» начались в июле 1989 года. По причине ограниченных на тот момент технических возможностей они проходили не так гладко, как хотелось бы.

Кинематографистам неоднократно приходилось прибегать к различным ухищрениям, чтобы более или менее убедительно показать присутствие призрака среди живых людей.

К примеру, ночную сцену погони снимали в холодную погоду. Тепло одели всех актёров, за исключением Патрика Суэйзи — он играл привидение, которое не чувствует холода. Кроме того, актёру пришлось жевать лёд, чтобы камера не запечатлела его дыхание.

Непросто было показать и то, как призраки поглощают часть предметов, сквозь которые проходят. Джерри Цукер даже затруднялся объяснить команде, как он представляет себе эти сцены. В итоге режиссёр проиллюстрировал свою идею, окунув салфетку в кофе.

Кинематографистам приходилось постоянно искать нестандартные решения. Например, чтобы воспроизвести звуки, издаваемые «тёмными тенями», использовали замедленные детские крики.

Хотя «Привидение» — мелодрама о любви, её создатели отказались от постельных сцен. По словам сценариста, со временем ставшая культовой сцена с гончарным кругом получилась настолько эротичной, что её оказалось достаточно для демонстрации чувств героев.

Отдельного внимания заслуживает саундтрек картины — композиция Unchained Melody в исполнении The Righteous Brothers. Песня была написана в 1955 году для малобюджетного фильма Unchained, основанного на книге Кеньона Джадсона Скаддера Prisoners Are People. Картина не пользовалась большим успехом у зрительской аудитории, однако номинированная на «Оскар» песня в исполнении Эла Хибблера затмила фильм и поднялась на вершины хит-парадов.

Лента «Привидение» подарила Unchained Melody новую жизнь. При этом после выхода фильма зрители перестали ассоциировать эту композицию с тяготами тюремной жизни: отныне песню The Righteous Brothers связывают лишь с романтической привязанностью.

Слёзы на кинопробах

Известно, что среди кандидаток на роль Молли были Джулия Робертс и Николь Кидман. Сценаристу и режиссёру понравились обе актрисы, однако они пришли к выводу, что в этом образе никто не сравнится с Деми Мур. Сценарист вспоминал, что команду поразила способность актрисы в любой момент заплакать, причём именно так, как требуется.

Патрика Суэйзи тоже утвердили на роль в некотором смысле из-за его слёз. До Суэйзи кинематографисты рассматривали кандидатуры многих известных голливудских актёров: Алека Болдуина, Николаса Кейджа, Кевина Костнера, Тома Круза, Джонни Деппа, Харрисона Форда, Мела Гибсона, Тома Хэнкса, Микки Рурка, Джона Траволты, Брюса Уиллиса и других.

Всё решило интервью с Патриком Суэйзи, которое попалось на глаза Рубину. В нём артист заплакал, рассказывая о своём покойном отце. Сценарист был поражён искренностью и эмоциональностью Суэйзи. После этого актёра пригласили на кастинг и попросили прочесть несколько сцен.

«Он пришёл, сделал, как я просил, и под конец мы все плакали. Так мы заполучили Патрика, благодаря этому нам и удалось снять фильм. Потому что студия собиралась законсервировать фильм, если бы мы не смогли добиться участия Патрика», — рассказал Рубин.

Что касается Вупи Голдберг, сценарист признавался, что представлял себе в роли Оды Мэй кого угодно, только не её. Он считал, что Голдберг слишком комична, и надеялся, что роль исполнит Опра Уинфри. В итоге команда рассмотрела множество темнокожих голливудских актрис, но, по словам Рубина, ни одна из них не поняла этого персонажа. Он даже думал, что плохо его прописал.

На кандидатуре Голдберг настоял Патрик Суэйзи. Они с режиссёром отправились в Кентукки, где в тот момент снималась Вупи, записали с ней ролик и показали его сценаристу. «Это было самым смешным, что я когда-либо видел», — вспоминал Рубин. Он полностью изменил своё отношение к актрисе.

Нелепые сцены и христианские обертоны

В 1991 году картина была номинирована на премию «Оскар» в пяти категориях и забрала две статуэтки — за лучший сценарий и за женскую роль второго плана (Вупи Голдберг). Также фильм претендовал на премию в главной номинации, что до сих пор редкость для фантастических лент. «Привидение» было удостоено и таких престижных наград, как «Золотой глобус», BAFTA и «Сатурн».

Картина получила преимущественно положительные оценки критиков. Джанет Мэслин из The New York Times отмечала, что до «Привидения» авторы голливудских проектов особо не погружались в тему загробного мира, а здесь показали, как призрак взаимодействует с миром живых и старается помочь близким.

Мэслин подчёркивала, что описанная в «Привидении» история получилась искренней, несмотря на то что в реальность происходящего на экране очень сложно поверить. Также кинокритик высоко оценила игру Вупи Голдберг.

«Ода Мэй становится для Сэма способом общения с миром живых, и Вупи Голдберг на пределе своих возможностей сыграла удивление, раздражение и потрясающее умение своего персонажа остроумно дерзить. Это один из тех удивительных случаев, когда Вупи Голдберг, которую нельзя втиснуть в какие-либо рамки, нашла для себя роль, которая ей очень подходит, и воспользовалась этим на все сто», — писала Мэслин.

Питер Брэдшоу из The Guardian отмечал, что Джерри Цукер в «Привидении» показал себя «искусным мастером, который знает, как рассказать историю и сделать это со всей серьёзностью, вместе с тем добавляя юмор там, где нужно».

При этом некоторые отмечали исключительную неправдоподобность картины и сценарные огрехи.

«Слоган фильма «Верь» — вполне разумный призыв. Но даже те, кто бы с радостью ему последовал, должны пробраться через поразительный актёрский состав «Привидения», некоторую спутанность в сценарии и до липкости приукрашенное исполнение», — писала кинокритик Шейла Бенсон из Los Angeles Times.

Ральф Новак из People отмечал, что в фильме присутствуют очевидные христианские обертоны. Так, например, когда умирает злодей, мрачные фигуры тянут его вниз со страшными криками, в то время как хороший парень после смерти появляется в лучах света и отправляется в рай.

Кроме того, по мнению критика, некоторые сцены получились крайне нелепыми.

«Самый интересный момент фильма наступает, когда призрак Суэйзи прекращает быть видимым и вселяется в тело Голдберг, чтобы он(а) мог(ла) прикоснуться к Мур. На мгновение кажется, что мы сейчас увидим межрасовую лесбийскую постельную сцену, осуществлённую через посредника», — говорится в рецензии Новака.

Тем не менее фильм был высоко оценён массовым зрителем и имел невероятную популярность в широком прокате. При бюджете $22 млн он заработал более $500 млн и стал самым кассовым в 1990 году.

«Привидение» заодно с «Красоткой», которая также вышла в 1990 году, вдохнул жизнь в романтические фильмы — в то время голливудские студии редко обращали внимание на этот жанр и предпочитали ему боевики. После «Привидения» на экраны вышли вышли «Телохранитель», «Джерри Магуайер» и «Титаник», также ставшие хитами.