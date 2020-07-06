«Ушёл один из титанов»: каким мир запомнил Эннио Морриконе

6 июля на 92-м году жизни скончался итальянский композитор Эннио Морриконе. Он прославился благодаря музыке к спагетти-вестернам, но впоследствии написал сопровождение для более чем 450 фильмов самых разных жанров. Также маэстро дирижировал и сочинял камерные произведения. Композитор признавался, что огромное влияние на его становление оказал Игорь Стравинский. Морриконе бывал в России, работал над фильмом Владимира Хотиненко «72 метра». Деятели культуры вспоминают Эннио Морриконе как одного из величайших композиторов современности.

6 июля скончался итальянский композитор Эннио Морриконе. Свои соболезнования выразили многие почитатели его таланта, в том числе — среди знаменитостей.

«Не знаю даже, с чего начать свои слова о культовом композиторе Эннио Морриконе. Заурядный фильм он мог превратить в обязательную к просмотру картину, хороший фильм — в произведение искусства, а великий фильм — в легенду», — оценил значение работ Морриконе сценарист и режиссёр Эдгар Райт («Малыш на драйве», «Скотт Пилигрим против всех»).

Постановщик также отметил, что он сам — большой поклонник Морриконе. «Я слушаю его записи всю свою жизнь. Какое же богатое творческое наследие после него остаётся! Покойся с миром», — заключил Райт.

Поработать с Эннио Морриконе довелось и российскому режиссёру Владимиру Хотиненко. Композитор написал музыку к его ленте «72 метра».

«У меня в жизни было несколько моментов такого безусловного благоволения судьбы. И один из них — встреча с Эннио. Это, конечно, безусловное счастье. Масштаб его фигуры! Он, возможно, последний великий из композиторов», — рассказал Хотиненко РИА Новости.

Режиссёр выразил соболезнования жене Морриконе и поделился воспоминаниями о дружбе с легендарным музыкантом.

«Мы не просто поработали и разбежались, мы подружились, он приезжал в Россию с концертами. Кусок меня самого ушёл просто. Великий, настоящий и замечательный человек был», — приводит слова постановщика агентство.

Писатель и сценарист Дон Уинслоу в своём Twitter предположил, что «в ближайшие несколько дней много хороших людей расскажут о величии Эннио Морриконе и о том, насколько значима эта фигура в мире киномузыки», а также посоветовал пользователям самостоятельно ознакомиться с композициями маэстро.

«Произведения Морриконе узнаёшь ещё до того, как замечаешь его имя в титрах. С помощью всего лишь нескольких нот он отсылает к образам целого жанра. Других таких, как он, нет. Ушёл один из титанов», — отметил кинокритик, сценарист и писатель Кристофер Роберт Каргилл.

Сожаление в связи с кончиной Морриконе выразил и японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима. «Потрясён известием о смерти Эннио Морриконе... Покойся с миром», — гласит его запись в Twitter.

Кодзима признался, что только купил саундтрек к фильму «Легенда о пианисте». Гейм-дизайнер также рассказал, что включил композицию Морриконе Here’s To You в исполнении Джоан Баэз в игру Metal Gear Solid V: Ground Zeroes. Ранее мелодия звучала в картине Джулиано Монтальдо «Сакко и Ванцетти».

Reuters

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Жизнь по нотам

Эннио Морриконе родился в Риме 10 ноября 1928 года. В возрасте 12 лет по настоянию отца — джазового трубача — он поступил в консерваторию Санта-Чечилия в Риме. Впоследствии Морриконе вспоминал, что уже тогда намеревался стать композитором и стремился к одной цели — писать «серьёзную» музыку.

До того, как прийти в кино, Энни Морриконе играл на трубе в ансамбле, несколько лет служил музыкантом и композитором в театре и, наконец, делал аранжировки для чужих мелодий. Тогда его и заметили итальянские кинематографисты.

Карьеру в киноиндустрии в качестве композитора Морриконе начинал со спагетти-вестернов. Они же принесли ему известность. Композитор широко известен сотрудничеством с одним из основоположников этого жанра — режиссёром Серджо Леоне. Вместе они работали над картинами «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке» и прочих.

Впрочем, Морриконе не любил, когда о его творчестве рассуждали через призму первых работ.

«Я не просто композитор, ограничивающийся одним жанром — например, музыкой для вестернов. Понятно, что вестерны принесли мне успех, и меня, наверное, больше знают именно по ним. Но я много чего написал. В некоторых итальянских авторских фильмах используется написанная мной музыка, и это тоже заслуживает уважения», — подчёркивал он.

Композитор пояснял: «Я умею всё что угодно... я считаю, что моя способность делать всё с определённой лёгкостью даёт мне безграничную фантазию и безграничный простор с точки зрения технических приёмов. Внося разнообразие в своё творчество, я даю себе возможность самовыражаться и по-новому взглянуть на привычные вещи».

И он доказал это, в течение всей жизни работая в разных жанрах и беспрерывно экспериментируя со звучанием. В послужном списке композитора — музыка к таким разноформатным фильмам, как «Профессионал», «Неприкасаемые», «Омерзительная восьмёрка», «Рыжая Соня», «Лолита», «Двое во вселенной» и ко многим другим. Всего Эннио Морриконе принял участие в создании более чем 450 кинолент. Он сотрудничал с такими режиссёрами, как Пьер Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи, Квентин Тарантино, Оливер Стоун, Роман Полански, Брайан Де Пальма.

В то же время, композитор постоянно подчёркивал, что его деятельность выходит за рамки кино.

«Большинство людей, я думаю, считают меня исключительно кинокомпозитором. Мне хочется, чтобы все знали, что я представляю собой нечто большее», — напоминал он.

Морриконе писал камерную инструментальную музыку и дирижировал. В 2012 году он отправился в юбилейное турне и открыл его концертом в Государственном Кремлёвском Дворце. Выступление в Москве (в «Крокус-Сити Холле») открывал и другой тур композитора — в честь его 85-летия.

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Примечательно, что во главу списка людей, оказавших влияние на своё становление, как музыканта, Эннио Морриконе ставил русского композитора Игоря Стравинского.

«Из-за того, что он вкладывал в свою музыку, из-за той светлой силы, которой он наполнял свои композиции, ну и, конечно, из-за отчаянного, страстного желания созидать и тому, как на него повлиял русский фольклор, и как он его использовал. Он один из композиторов, имеющих фундаментальное значение для современной музыки», — говорил Морриконе.

Также он отмечал влияние своего маэстро Гоффредо Петрасси, Иоганна Себастьяна Баха, Шарля Огюста де Берио, Джованни Пьерлуиджи Палестрины, Карлхайнца Штокхаузена, Пьера Булеза, Луиджи Ноно и Клаудио Монтеверди.