«Звёзды легко приняли наше предложение подурачиться»: Марина Федункив о своём первом клипе

В сети состоялась премьера первого музыкального клипа актрисы и певицы Марины Федункив. В видео на композицию Love Story помимо самой артистки снялись Айза Анохина, Николай Цискаридзе, Анна Плетнёва, Наташа Королёва, Сергей Глушко (Тарзан), Екатерина Скулкина и Николай Басков. Последнему досталась роль возлюбленного героини Федункив. В беседе с RT певица рассказала, как велась работа над роликом.

— Love Story — не первая ваша песня, но дебютный клип вы сняли именно на неё...

— Да, вы совершенно правы, у меня уже выходили и сольные песни «Не устоишь» и «Бабоньки», и дуэтные с прекрасными певицами Аней Плетнёвой («Винтаж) и Анастасией Некрасовой. Но ни в одну из них совершенно не вписывался Николай Басков. А для клипа на Love Story он подошёл идеально!

Если для следующих клипов Басков тоже подойдёт, то буду снимать с удовольствием. Мы, по-моему, отлично смотримся в кадре. Он сейчас похудел, и мои недостатки фигуры ещё больше оттеняют его идеальность (Смеётся).

— Срежессировала ролик Жанна Кадникова, работавшая над несколькими популярными сериалами. Почему для съёмок клипа вы пригласили именно её, а не какого-нибудь клипмейкера?

— С Жанной мы знакомы ещё со времён КВН, а подругами стали на съёмочной площадке «Реальных пацанов», режиссёром которых она как раз является. Звучит банально, но именно ей я легко могла доверить свой дебютный видеоклип. И всей команде, с которой работаем над «Пацанами».

Зачем мне кто-то другой, если есть мои друзья и к тому же мегапрофессионалы своего дела, которые точно сделают и смешно, и красиво?

— Как разрабатывалась идея? Вы сами придумали сюжет?

— Сценарий тоже придумывали всей командой. А когда получила первый монтаж отснятого, смеялась так, что напугала всех своих животных в доме — собаки завыли, кошки побежали поесть напоследок.

— Результат соответствует вашим ожиданиям?

— Клип получился даже смешнее, чем мы предполагали, — все очень старались. Да и сама по себе песня, которую написал чудесный автор из Молдовы Иван Акулов, очень летняя, зажигательная, понятная каждому.

Мне мой продюсер Игорь буквально вчера прислал мем с текстом «Уже прошёл целый месяц лета, а ещё нет песни, которая всех задолбала, но которую поют все». Вот мы с Love Story претендуем именно на звание такой песни! (Смеётся.)

© Пресс-служба Марины Федункив

— Роли писались под конкретных звёзд, которые потом снялись в клипе, или вы выбирали актеров уже после того, как был готов сценарий?

— На главную роль мы хотели позвать «неожиданного» мужчину, который как бы и мачо, и как бы вне своего привычного амплуа. Не хотелось брать красавчиков и комиков, которые уже замылили глаз.

Николай возник сразу. Да, думали и про других, но в итоге, зная Колю, я решила, что он идеальный кандидат и партнёр. В итоге в роскошных сандалиях с белыми носками и нелепых рубашках он стал идеальным возлюбленным для моей героини клипа.

Айза давно мне нравилась — интересная, красивая девушка, чей потенциал очень хотелось раскрыть. Она стала одной из самых интересных находок и мужественно выдержала многочасовые перерывы по съёмкам своих сцен. Кто ещё подошёл бы идеально на роль физрука? Конечно, человек с идеальной фигурой — Тарзан. Как только мы утвердили его, то поняли, что с супругой, Наташей Королёвой, они составят идеальную комедийную парочку. К тому же Наташа — настоящая зажигалка, и в роль вжилась мгновенно.

Аня Плетнёва из группы «Винтаж», моя любимая подруга, сыграла тренера по синхронному плаванью и не просто очаровала всех присутствующих на площадке мужчин, но и продемонстрировала такую фигуру в купальнике, что мне захотелось завернуться в халат и уплыть подальше. Да, прямо в халате!

Ну, и, конечно же, открытие лично для меня — премьер Большого театра и еще один народный артист России (кроме Коли Баскова) Николай Цискаридзе. Он специально ради съёмок приехал на день из Питера. И не зря — он фантастически раскрылся как комедийный актёр.

— Они все сразу согласились на съёмки?

— Ну, конечно, Басков не хотел, сопротивлялся. Но мне пришлось его заставить силой и шантажом. Для уверенности, что он не сбежит, я даже упала во время съёмки сцены с бегом на «Весёлых стартах», чтобы потом грустно показывать ему разбитый локоть и намекать на переход романтической линии из клипа в жизнь, из жалости.

Шучу, конечно. Николай — лёгкий на подъём, если ему что-то нравится, а наш сценарий, где он мог сменить амплуа, его привёл в восторг. Другие звёзды тоже легко приняли наше предложение подурачиться. И я им за это очень благодарна. Поверьте: благодаря им клип получился на все 100%.

© Пресс-служба Марины Федункив

— Где проходили съёмки? На вашу работу как-то повлияли введённые из-за пандемии ограничения?

— Мы снимали в подмосковном пансионате «Дружба», который идеально подошёл нам по стилистике. Заехали во вторник вечером, закончили в пятницу в три утра. Ограничения у нас, конечно, были. Индивидуальная одноразовая посуда, измерение температуры с утра и вечером всем, кто принимал участие в процессе. Стерилизовали всё — даже рации съемочной группе. Но уж очень хотелось снять что-то максимально позитивное, что людям поднимет настроение после пандемии и карантина, поэтому все работали максимально, на результат.

— Вы говорите, что снимали всего два полных дня, хотя в клипе немало событий, и все они разворачиваются в разных локациях. Легко было уложиться в такой срок?

— Если честно, несложно — наша команда отработала как часы. Поверьте, я знаю, что часто бывают задержки и переработки на съёмках, но тут как-то все собрались. Может, соскучились по работе? Актёры приезжали вовремя, декорации оборудовались в срок, грим наносился своевременно.

Мы, конечно, с одной стороны, устали в таком жёстком ритме — заканчивали поздно ночью, рано утром уже сидели на гриме. С другой — атмосфера на площадке была очень дружественная, позитивная, все шутили, смеялись, легко общались, поддерживали друг друга. И погода не подвела — только мы закончили съёмки на улице — полил сильный дождь. Но он нам уже совершенно не мешал.

Так что, надеюсь, людям понравится клип. А там, глядишь, снова разрешат публичные мероприятия, и моя сольная песенная концертная программа, которую я сейчас репетирую, придётся к месту.