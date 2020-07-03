Брат на брата: тест RT о Гражданской войне

Охватившую Россию в начале ХХ века Гражданскую войну можно назвать тяжелейшим внутренним кризисом в истории страны. Конфликт унёс жизни более 10 млн человек. Во время интервенции в Россию вторглись представители нескольких иностранных государств, планировавших разделить страну на части. Пройдите тест RT и проверьте, хорошо ли вы знаете историю Гражданской войны.

РИА Новости