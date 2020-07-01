«Единомышленники в области искусства и науки»: российских кинематографистов пригласили в Американскую киноакадемию

Американская киноакадемия опубликовала список из 819 деятелей кино со всего мира, которым предложила вступить в её ряды. В число приглашённых вошли пятеро российских кинематографистов: монтажёр Игорь Литонинский, документалисты Марина Разбежкина и Виталий Манский, супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков и звукорежиссёр Павел Дореули.

Американская киноакадемия предложила вступить в её ряды выдающимся кинематографистам из разных стран. Приглашения получили 819 человек, включая актёров, режиссёров, операторов, директоров по кастингу, костюмеров, продюсеров и других представителей отрасли.

В список вошли пятеро россиян. Одним из них стал монтажёр Игорь Литонинский, чья фильмография насчитывает почти три десятка позиций.

Так, он работал над лентой Кантемира Балагова «Дылда», которая в 2019 году входила в шорт-лист претендентов на «Оскар». Кроме того, Литонинский приложил руку к созданию таких картин, как «Обитаемый остров», «Ленин. Неизбежность» и «Сталинград».

Над военным блокбастером Фёдора Бондарчука трудился и звукорежиссёр Павел Дореули — его тоже можно найти в списке. Отметим, что Дореули уже сотрудничал с американскими коллегами в ленте «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».

Также членство в академии предлагается двум деятелям российской документалистики — Марине Разбежкиной и Виталию Манскому — и супервайзеру визуальных эффектов Дмитрию Токоякову.

49% от общего числа приглашённых живут и работают за пределами США. Они представляют 68 различных государств. При формировании списка представители академии руководствовались стремлением внести разнообразие в свои ряды.

«Киноакадемия с радостью приветствует этих выдающихся единомышленников в области киноискусства и науки. Мы всегда (а сейчас — в особенности) готовы распахнуть двери перед необычайным талантом, который отражает огромное разнообразие мирового кинематографического сообщества», — заявил президент Академии Дэвид Рубин.

Президент Академии кинематографических искусств и наук Дэвид Рубин

AFP

© Valerie Macon

Также в числе новых киноакадемиков могут оказаться актёры, режиссёры и другие члены съёмочных групп тех лент, которые были номинантами или лауреатами премии. Например, в организацию приглашены артисты оскароносной ленты «Паразиты» Чан Хе-джин, Чо Ё-джон, Ли Чжон-ын и Пак Со-дам, а также некоторые другие члены команды.

В списке есть и исполнитель главной роли в номинированной на «Оскар» ленте «1917» Джордж Маккэй, а также Зази Битц («Джокер»), Флоренс Пью («Маленькие женщины») и Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»). Всего из 819 возможных участников академии 75 претендовали на «Оскар», при этом 15 получили заветную статуэтку (а ещё пятеро — награды за технические достижения).

К киноакадемии могут присоединиться и другие артисты, которые снялись в популярных лентах прошлого года. В их числе актриса и певица Аквафина, певица и модель Зендая, Бен Мендельсон, Оливия Уайлд и другие.

К слову, восемь человек приглашены в академию как представители двух профессий. Например, Ладж Ли и Лулу Ванг могут претендовать на место сценариста или режиссёра, а Синтии Эриво предлагают членство в качестве актрисы или музыканта. Если они захотят пополнить ряды киноакадемиков, каждому из них необходимо будет выбрать одну сферу деятельности.

Если все приглашённые в академию в этом году изъявят желание присоединиться к организации, то общее число её членов составит более 9,4 тыс. человек.

В 2016 году Академия кинематографических искусств и наук взяла на себя обязательство по меньшей мере удвоить в своих рядах число женщин, а также лиц из недостаточно представленных этнических и расовых сообществ. Действительно, женщин-кинематографистов стало больше вдвое, а представителей меньшинств — втрое по сравнению с 2015 годом.

«Мы гордимся тем, что достигли больших успехов, превысив целевой показатель инклюзивности, намеченный ещё в 2016 году, однако признаём, что впереди ещё долгий путь», — заявила генеральный директор организации Дон Хадсон.