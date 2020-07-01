Сила подсознания: чем знаменит «Конформист» Бертолуччи

1 июля 1970 года в Берлине прошла премьера фильма «Конформист» Бернардо Бертолуччи. Лента основана на одноимённом романе Альберто Моравиа, однако её сценарий сильно отличается от первоисточника. События показаны глазами героя, который в детстве пережил серьёзную психологическую травму, а повзрослев, стал сотрудничать с фашистами. Такой подход помог Бертолуччи продемонстрировать силу осознанных и подсознательных желаний и произвёл сильнейшее впечатление на зрителей.

50 лет назад, 1 июля 1970 года, на Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма «Конформист» итальянского режиссёра Бернардо Бертолуччи. Роли в нём исполнили Жан-Луи Трентиньян, Энцо Тарашо, Стефания Сандрелли и Доминик Санда.

Действие картины разворачивается в Европе конца 1930-х. Молодой аристократ Марчелло Клеричи получает от фашистов приказ застрелить своего бывшего учителя — политического диссидента. Герой и его супруга отправляются из Рима в Париж. Там Марчелло встречается с профессором и влюбляется в его жену Анну. Юноша пытается избежать убийства и отдаёт пистолет помощнику, однако в итоге и учитель, и его супруга умирают.

В конце мы видим героев в июле 1943 года, в дни падения режима Муссолини. Марчелло проводит параллели между оказанным на него давлением со стороны государства и сексуальным насилием, которое он пережил в детстве. Таким образом, сравнивая личную историю с политическими событиями, Бертолуччи попытался посмотреть на фашизм с точки зрения психологии — режиссёр представил его как результат комплексов и подавленных сексуальных желаний.

В основе сюжета фильма лежит одноимённый роман итальянского писателя Альберто Моравиа, опубликованный в 1951 году. Для экранизации произведение было сильно переработано. В книге повествование ведётся от третьего лица, однако Бертолуччи решил сфокусироваться на главном герое, чьи воспоминания намеренно вводят зрителя в заблуждение. А нарушенная хронология событий ещё больше усиливает ощущение потока сознания.

Чтобы показать, почему герой становится фашистом, Бертолуччи переписал финал романа. По словам режиссёра, у Моравиа всё происходящее предначертано судьбой, однако куда интереснее было продемонстрировать силу подсознательного.

К слову, сначала сборкой фильма занимался Роберто Перпиньяни, который придерживался традиционного линейного подхода к монтажу. Позднее несколько сцен перемонтировал Франко Аркалли. Именно он предложил режиссёру изменить структуру фильма путём чередования прошлого и настоящего. Бертолуччи идея настолько понравилась, что он доверил Аркалли всю ленту.

Говоря о съёмках «Конформиста», Бертолуччи отмечал свою любовь к атмосфере 1930-х, которой был очарован, слушая рассказы родителей и просматривая любимые фильмы. Это видение нашло отражение в декорациях, костюмах, постановке кадра.

В качестве оператора картины выступил трёхкратный лауреат премии «Оскар» Витторио Стораро. Он работал над предыдущей лентой Бертолуччи «Стратегия паука», а в последующие годы снял ещё шесть картин режиссёра.

В «Конформисте» Стораро и Бертолуччи за счёт комбинации различных методов съёмки удалось воссоздать удивительную атмосферу, показать мастерское владение светотенью, а также подчеркнуть чувство безысходности, которое испытывает герой.

Фильм полон нестандартных планов. В разных кадрах камера то находится в дальнем углу комнаты, то болтается над головой на высоте птичьего полёта, то снимает издалека. С помощью подобных приёмов кинематографисты смогли передать как внутренние переживания главного героя, так и состояние общества, в котором он оказался.

В своей работе Бертолуччи в значительной степени опирался на немецкий экспрессионизм с его утрированными, искажёнными формами, глубокими, тяжёлыми тенями и резкими, характерными для нуара контрастами. Такое освещение используется во всём фильме. Оно призвано продемонстрировать внутреннюю борьбу Марчелло с самим собой и глубину его сознательных и бессознательных желаний.

Известно, что при постановке кадра Стораро и арт-директор проекта Фердинандо Скарфьотти вдохновлялись живописью итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо, известного игрой со светом и тенью.

Игра с Годаром

Бернардо Бертолуччи был поклонником франко-швейцарского режиссёра Жан-Люка Годара. Он вдохновлялся его творчеством и всегда прислушивался к мнению мастера.

«Я не рассказывал об этом десятки лет, но Годар был для меня настоящим гуру. Я считал, что история кино делится на два периода: до Годара и после Годара — как до и после Рождества Христова. Поэтому его мнение о фильме было для меня очень важным», — рассказал режиссёр.

Бертолуччи во многих картинах всячески цитировал и упоминал Годара. «Конформист» не стал исключением: в фильме были показаны реальный адрес и телефон Жан-Люка, по сюжету принадлежавшие профессору. Бертолуччи уверял, что это была своеобразная игра, а «Конформист» в некотором смысле — фильм о нём и его учителе Годаре.

«Я — Марчелло, я снимаю кино про фашистов и хочу убить Годара — революционера, снимающего революционное кино, — у которого я учился», — объяснял Бертолуччи.

Известно, что Годар не оценил эту «игру». Бертолуччи рассказывал, что после премьеры режиссёр подошёл к нему и молча протянул листок с изображением Мао Цзэдуна и короткой фразой: «Ты должен бороться с индивидуализмом и капитализмом». Взбешённый Бертолуччи скомкал и выбросил записку. Но спустя годы об этом пожалел — решил, что её стоило оставить на память.

Много уровней «Конформиста»

«Конформист» — это не первый фильм Бертолуччи, но первая его работа, которая прогремела во всём мире. Как отмечал режиссёр, посредством этой картины он мог общаться с широкой аудиторией, потому что она кажется простой и понятной. При этом Бертолуччи подчёркивал, что для него «Конформист», напротив, оказался самой сложной лентой.

«Начиная просмотр, зритель входит на уровень прочтения, которого не хватало в фильме «Перед революцией». В той картине было много других уровней, но самого первого — прочтения при просмотре — в нём не было. В «Конформисте» этот первый уровень есть: когда происходит вхождение в фильм — и дальше зритель не испытывает никаких сложностей. Но на самом деле за ним скрывается множество других уровней», — пояснял Бертолуччи.

Критики высоко оценили картину. Они отмечали сценарий, сложное сочетание образов, а также то, какое эмоциональное воздействие лента оказывает на зрителя.

Ллойд Стил из Los Angeles Free Press писал, что Бертолуччи долгое время был недооценённым режиссёром, но после выхода «Конформиста» он должен войти в число выдающихся постановщиков.

Критика восхитило и то, что человек в возрасте 30 лет может «породить замысел фильма такой глубины, исполнить его в таком уникально собственном стиле и так основательно пропитать его масштабами и пределами своего (авторского. — RT) видения».

Калум Марш из The Village Voice назвал «Конформиста» самым смелым и выразительным фильмом Бертолуччи, поскольку его герой погружается в фашизм не ради власти, а ради комфорта.

«Такой взгляд — своего рода квазисатирический тезис — делает «Конформиста» более едкой и резкой критикой фашизма по сравнению с относительно грубой работой «Двадцатый век». Те, кто оказались под влиянием фашизма, в «Конформисте» не изображены карикатурно жестокими. В этом нет нужды: их слабость, по замыслу Бертолуччи, говорит сама за себя», — пишет критик.

На Берлинском кинофестивале, где прошла премьера «Конформиста», фильм получил специальную награду от журналистов, а также премию международного евангелического жюри. Кроме того, лента была номинирована на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий и на «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм.

Ещё важнее вклад, который «Конформист» внёс в мировую киноиндустрию. Он задал направление для новой волны голливудского кино, а также популяризировал целый ряд не распространённых ранее приёмов.

«Конформист» оказал сильное влияние на творчество многих начинающих режиссёров, которые восприняли картину Бертолуччи как откровение. В числе вдохновлённых «Конформистом» — Фрэнсис Коппола, Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг. Сложная структура фильма, символическая съёмка и некоторые виртуозно поставленные сцены нашли отражение во многих фильмах последующих лет.