Что было раньше? Тест RT о хронологии русской истории

Стояние на Угре или Куликовская битва, взятие Нарвы или битва под Полтавой, продажа Аляски или отмена крепостного права — что было раньше? Правильная последовательность событий одной исторической эпохи не всегда бывает очевидна. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы ориентируетесь в хронологии русской истории.

РИА Новости

© Юрий Абрамочкин