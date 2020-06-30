Что было раньше? Тест RT о хронологии русской истории

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Татьяна Худякова
Стояние на Угре или Куликовская битва, взятие Нарвы или битва под Полтавой, продажа Аляски или отмена крепостного права — что было раньше? Правильная последовательность событий одной исторической эпохи не всегда бывает очевидна. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы ориентируетесь в хронологии русской истории.
Что было раньше? Тест RT о хронологии русской истории
  • РИА Новости
  • © Юрий Абрамочкин

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