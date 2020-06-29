Белой акации цветы эмиграции: тест RT о русских за границей

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Татьяна Худякова
29 июня 1922 года Фёдор Шаляпин вместе со своей женой отправился из Петрограда на гастроли за границу и больше на родину не возвращался. Он поселился во Франции, но другого гражданства так и не принял. Сборы от одного из концертов певец пожертвовал детям эмигрантов, за что был лишён звания народного артиста РСФСР. За время существования Советского Союза было несколько волн эмиграции, среди уезжавших — много творческой интеллигенции и учёных. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы знаете историю и культуру русского зарубежья.
Белой акации цветы эмиграции: тест RT о русских за границей
  • Картина «Белая Россия. Исход»
  • РИА Новости
  • © Андрей Соломонов

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