«Дивный новый мир» и расширенная версия «Текста»: десять сериалов июля

В июле в сети появится сразу несколько сериалов, снятых по мотивам литературных произведений. В числе экранизаций — основанная на комиксах «Монахиня — воин», «Дивный новый мир» по Олдосу Хаксли, адаптация рассказов о подростках «Клуб нянь», очередная вариация на тему истории короля Артура «Проклятая» и расширенная версия «Текста» по роману Глуховского. Также среди новинок — российский роуд-муви «Погнали». В этом месяце ожидаются премьеры турецкой романтической комедии «Постучи в мою дверь», аниме «Затопление Японии 2020» и хоррора «Проклятие: Начало». Кроме того, любители паранормальных явлений смогут посмотреть документальный сериал «Неразгаданные тайны».

«Неразгаданные тайны» (Unsolved Mysteries). С 1 июля на Netflix

В документальном сериале «Неразгаданные тайны» рассказывается об оставшихся без объяснения случаях загадочных исчезновений, шокирующих убийств и паранормальных явлений.

Этот проект — перезапуск одноимённой документальной программы, что с перерывами шла с 1987 по 2010 годы на разных телеканалах (в том числе — NBC и CBS). У многих зрителей шоу ассоциируется с актёром Робертом Стэком, который вёл его более десяти лет. В 2003 году артист скончался. Авторы новых «Неразгаданных тайн» решили обойтись без ведущего.

«Монахиня — воин» (Warrior Nun). Со 2 июля на Netflix

Однажды беспризорница Эйва просыпается в морге. Она должна была умереть, но её путь ещё не закончился: героиню вернули к жизни члены так называемого Тайного ордена Крестообразного меча. Кроме того, спасители поместили в тело девушки артефакт, который наделил её сверхспособностями. Теперь Эйва неуязвима и умеет проходить сквозь стены. По приказу Ордена она вступает в борьбу с древним злом.

Эйва познакомится и с другими монахинями-воительницами, у каждой из которых своя история. В то же время, девушка не станет разрывать связь с обычным миром и попытается выстроить отношения со сверстниками.

Сериал основан на одноимённых комиксах авторства Бена Данна. Главную роль в ленте исполнила Альба Баптиста. Проект состоит из 10 серий.

«Клуб нянь» (The Baby-Sitters Club). С 3 июля на Netflix

Комедийный сериал «Клуб нянь» основан на популярной серии книг американской писательницы Энн М. Мартин. В центре сюжета — группа девочек-подростков, которые решают открыть своё дело. Героини за деньги присматривают за детьми, зарабатывают свои первые средства и попутно узнают о подводных камнях, с которыми обычно сталкиваются предприниматели.

Режиссёром проекта стала Люсия Аньелло («Очень плохие девчонки»). Роли в ленте исполнили Алисия Сильверстоун, Шэй Рудолф, Софи Грейс, Момона Тамада, Малия Бейкер и Ксочитл Гомес.

Серия книг «Клуб нянь» включает 36 произведений самой Энн М. Мартин, а также продолжения, написанные другими авторами. Цикл был экранизирован в популярном сериале 1990 года «Клуб нянек». В 1995-м вышла полнометражная киноадаптация с тем же названием.

«Текст. Реальность». С 3 июля на Start

Менее чем через год после премьеры полнометражного фильма «Текст» в сети будет доступна расширенная версия ленты. Продюсер Эдуард Илоян рассказал, что решение о создании сериала было принято на фоне успеха картины в прокате.

По словам режиссёра Клима Шипенко, сериал подробнее раскроет некоторые сюжетные линии — в частности, историю отношений Нины (Кристина Асмус) и Петра (Иван Янковский). Кроме того, показанные в фильме сцены теперь будут представлены в ином виде.

Главный герой «Текста» Илья Горюнов (Александр Петров) отсидел в тюрьме семь лет по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он случайно убивает человека, которому обязан своим заточением. Горюнов завладевает его телефоном, а значит — фотографиями, перепиской и связями. Тогда герой начинает общаться с окружением своего врага от его лица.

«Проклятие: Начало» (Ju-On: Noroi no Ie). С 3 июля на Netflix

Первая короткометражная лента японской хоррор-франшизы «Проклятие» вышли на экраны в 1998 году. Позже режиссёр Такаси Симидзу переснял их в полнометражном формате, а также сделал ремейк с американскими актёрами. В 2015 году на экраны вышел фильм «Последнее проклятие». Позже авторы выпустили кроссовер с героями другой известной франшизы — «Звонок» (к слову, над новым сериалом работал сценарист «Звонка» Хироси Такахаси).

Этим летом зрители смогут увидеть приквел к первому из полнометражных фильмов серии. Его действие разворачивается в таинственном доме. Хозяйка нанимает исследователя паранормальных явлений, чтобы тот разобрался с природой странных звуков, которые она слышит по ночам. Как водится, в прошлом в особняке происходили страшные события...

«Погнали». С 6 июля на СТС

В центре сюжета комедийного многосерийного роуд-муви — многодетная семья Осиных в исполнении Михаила Трухина, Ольги Медынич, Артёма Фадеева, Виталии Корниенко и Александра Булатова. На своём минивэне герои отправляются в путешествие из Красноярска в Минск, где состоится конкурс народной песни, в котором намерена принять участие младшая дочь четы Осиных. Со временем выясняется, что это — не единственная причина поездки: у героев есть тайные мотивы.

В сериале появился в камео умерший в начале 2019 года Кирилл Толмацкий (Децл). Героиня Александры Киселёвой считает, что именно музыкант — её настоящий отец.

«Постучи в мою дверь» (Sen Çal Kapımı). С 8 июля на FOX Türkiye

Флористка Эда мечтает получить хорошее образование и всерьёз заняться карьерой. Однако на учёбу у девушки нет денег, и она обращается за ними в соответствующий фонд.

Из-за нелепой случайности ей приходится заключить сделку с владельцем организации — молодым бизнесменом Серканом Болатом. Чтобы получить грант, Эда в течение двух месяцев должна притворяться невестой Болата.

Режиссёром проекта стал Эндер Михлар («8 дней», «Повсюду ты»). Главные роли в ленте исполняют Керем Бюрсин и Ханде Эрчел.

«Затопление Японии 2020» (Nihon Chinbotsu 2020). С 9 июля на Netflix

Японию разрушает серия сильных землетрясений и вулканов. Группа учёных не может убедить правительство, что японский архипелаг скоро уйдёт под воду. В то же время обыкновенная семья из четырёх человек пытается уехать из Токио, чтобы спастись.

«Затопление Японии 2020» — первая аниме-адаптация опубликованного в 1973 году научно-фантастического бестселлера Сакё Комацу «Гибель Дракона». События в романе разворачиваются в 1970 году, однако авторы сериала перенесли действие в настоящее время. Изначально планировалось, что выдуманные катастрофы произойдут после Летних олимпийских игр в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год. Пока неизвестно, фигурируют ли Олимпийские игры в сериале, но упоминание о них создатели проекта из анонса убрали.

«Дивный новый мир» (Brave New World). С 15 июля на Peacock, с 16 июля на Кинопоиск HD

Фантастическая драма «Дивный новый мир» представляет собой экранизацию одноимённого сатирического романа-антиутопии английского писателя Олдоса Хаксли. События в сериале разворачиваются в Лондоне будущего, когда обществу удалось достичь мира и стабильности благодаря отказу от института брака, частной жизни и денег. Люди растут в инкубаторах и живут в соответствии с кастовой системой.

Линайна Краун (Джессика Браун-Финдли) и Бернард Макс (Гарри Ллойд) отправляются в путешествие в Дикие земли, где оказываются в центре восстания. Их спасает Дикарь Джон (Олден Эренрайк), рождённый естественным путём. Вместе с другими героями он возвращается в Лондон. Прибытие Джона ставит под угрозу всю установленную в мире утопическую гармонию.

Роман Олдоса Хаксли экранизировали дважды — в 1980 году режиссёром Бертом Бринкерхоффом и в 1998-м. Тогда в качестве постановщиков выступали Лесли Либман и Ларри Уильямс.

«Проклятая» (Cursed). С 17 июля на Netflix

В основу сюжета сериала «Проклятая» лёг одноимённый роман Тома Вилера и Фрэнка Миллера, в котором авторы переосмысляют легенду про меч короля Артура. В интерпретации Вилера и Миллера Экскалибур выбирает не короля, а королеву.

Главная героиня сериала — девушка по имени Нимуэ. Она росла изгоем из-за магических способностей, которые пугают всех окружающих. Однажды на деревню Нимуэ нападают. Умирающая мать девушки поручает ей найти легендарного колдуна Мерлина и спасти народ. Нимуэ отправляется в путь. В дороге девушка познакомится с очаровательным наёмником Артуром, попытается объединить свой народ и отомстить за семью, а также узнает правду о том, кто она такая на самом деле.

Главную роль в сериале исполнила Кэтрин Лэнгфорд, известная по проектам «С любовью, Саймон» и «Достать ножи». Сценаристами и продюсерами в том числе стали авторы романа. Как отмечает Deadline, считается, что это первый случай, когда одна и та же творческая команда выпускает книгу и основанный на сей сериал, в котором более детально раскрываются персонажи.