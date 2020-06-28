Перо и штык: тест RT о писателях на военной службе

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Святослав Князев, Татьяна Худякова
В конце июня 1829 года состоялся военный дебют Александра Пушкина на Кавказе. Находясь в ставке командующего Ивана Паскевича, поэт подхватил пику убитого казака и принял участие в бою. Многие русские писатели и поэты совмещали литературное творчество со служением Родине с оружием в руках. Одни уходили на фронт, оставив на столе блокноты с неоконченными стихами, а других вдохновение впервые посещало в бою. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы знаете биографии и творчество писателей-воинов.
Перо и штык: тест RT о писателях на военной службе
  • РИА Новости
  • © Наталья Боде

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