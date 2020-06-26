Исландская клюква: как Netflix высмеял Евровидение

26 июня на стриминговом сервисе Netflix вышла комедия «Евровидение: История огненной саги». В ленте рассказывается, как вымышленный дуэт из исландского городка шёл к победе в песенном конкурсе. Каждое выступление героев оборачивается приключением, а их жизнь вне сцены выглядит как фарс. Главные роли в картине исполнили Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс. Также в съёмках приняли участие некоторые реальные победители конкурса. Какими показали европейцев, россиян и само Евровидение создатели фильма — в материале RT.

26 июня на платформе Netflix состоялась премьера фильма «Евровидение: История огненной саги». Режиссёром проекта стал Дэвид Добкин («Фред Клаус, брат Санты»). Главные роли в ленте исполнили Рэйчел Макадамс и Уилл Феррелл. Он также выступил в качестве соавтора сценария.

По сюжету, Ларс Эрикссон (Феррелл) с детства — с того самого момента, как увидел по телевизору выступление группы ABBA — мечтает победить на Евровидении. Всю жизнь он пытался реализовать это желание, из-за чего не обзавёлся ни семьёй, ни приличной работой. В то, что Эрикссон займёт на песенном конкурсе первое место, верит лишь его подруга детства Сигрит (Рэйчел Макадамс). Они на пару выступают в местной забегаловке (там аудитория предпочитает их песням пошловатые частушки), а также без зазрения совести тратят электричество на репетиции в родительском гараже.

Однажды руководство общественного телевидения всё же приглашает «Огненную сагу» (так называется дуэт) на национальный отбор — только для того, чтобы набрать установленное правилами количество участников. Однако волею случая все остальные претенденты трагически погибают, и «Огненная сага» едет на конкурс в Эдинбург. При этом родители, земляки и соотечественники героев уверены, что те обязательно провалятся.

История строится вокруг темы мечты, однако фильм был задуман как пародия. С первых кадров зрители видят добротную исландскую «клюкву».

Кинематографисты показывают жителей городка дурачками и простаками. Сигрит свято верит в существование эльфов и пытается задобрить их угощениями. Её мама ходит в национальном костюме и занимается ткачеством.

Главные герои производят впечатление фриков (к слову, вполне соответствующих концепции Евровидения). Они ведут себя как подростки — капризничают, не хотят работать, готовы впасть в истерику по любому поводу. Если героиня Макадамс всего лишь выглядит наивной, то персонаж Феррелла — одна большая карикатура. Уступает он, пожалуй, лишь Нетте и Кончите Вурст, которые появляются в ленте в ролях-камео.

© kinopoisk.ru / Netflix

Кинематографисты делают акцент на провальных попытках парочки адаптироваться к «цивилизованному» европейскому миру: герои пытаются обокрасть мини-бар, а затем напиваются до рвоты. «Дай веселью выйти», — наставляет Ларс склонившуюся над унитазом боевую подругу.

Но главной мишенью для шуток стал сам конкурс.

В мечтах Сигрит и Ларс видят себя героями типичного клишированного клипа в формате Евровидения. Музыканты предстают в наивно-фантазийных костюмах на фоне колоритной природы — как и множество реальных участников конкурса до них. Постановщик фильма Дэвид Добкин (ранее он снимал клипы для Тупака Шакура и Maroon 5) успешно справился с задачей высмеять это клише.

За победу в национальном отборе соревновался «викинг XXI века» — внешне брутальный, но подчёркнуто сладкоголосый персонаж. Главные герои, в свою очередь, комично пытались воспарить над сценой на крыльях, прилаженных к специальным тросам — самое время вспомнить, на какие ухищрения в действительности идут конкурсанты, чтобы удивить зрителей.

В полуфинале Евровидения Ларсу нужно было бегать по сцене в подобии хомячьего колеса. В нём запутался шарф Сигрит — героиня едва не задохнулась, когда агрегат вылетел в зрительный зал, грозя раздавить толпу.

Есть в «Истории огненной саги» и яркий конкурсант из России. Александр Лемтов в исполнении Дэна Стивенса («Аббатство Даунтон», «Красавица и чудовище») своими узорчатыми нарядами и оперным голосом напоминает Николая Баскова, а телосложением — спортивного Алексея Воробьёва, который действительно представлял Россию на Евровидении в 2011 году.

© imdb.com / Netflix

Лемтов отличается баснословным богатством, любовью к золоту в одежде и интерьерах (Киркоров?), а также непреодолимой тягой к самолюбованию. Его конкурсная композиция (почему-то с испанскими нотками) называется «Лев любви».

Впрочем, Лемтов, несмотря на комичность, не кажется стереотипным. Это не отрицательный персонаж, и из его уст даже звучат разумные мысли — к примеру, что нужно ценить свой талант и не бояться о нём заявить. Лемтов называет себя «джентльменом» и с переменным успехом поддерживает заявленный образ.

В целом юмор в картине держится на трёх китах: стереотипах, обсуждении физиологических подробностей и теме смерти. Кинематографистам удалось высмеять конкурс, но ждать от героев искромётных шуток всё же не стоит.

Совершенно неожиданно сильной стороной ленты стало музыкальное наполнение — качество даже пародийных композиций заслуживает одобрения. Зрители услышат много хитов разных лет: от Waterloo ABBA и Believe Шер до победной конкурсной песни португальца Сальвадора Собрала Amar pelos dois (которую, к слову, исполняет сам певец).