Город в неоновом аду: в сети вышел триллер «Водоворот»

27 июня «КиноПоиск HD» начинает показ восьмисерийного детективного триллера «Водоворот» режиссёра Андрея Загидуллина. Роли в ленте исполнили Владимир Вдовиченков, Аристарх Венес, Владислав Абашин и другие. По сюжету группа полицейских, занимающихся несанкционированным расследованием, попадает в мрачный расписанный оккультными символами коллектор и находит там тела подростков. Стражам порядка предстоит выяснить, кто и зачем совершил зверские убийства.

В субботу, 27 июня онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» начинает показ восьмисерийного детективного триллера «Водоворот». Режиссёром проекта стал Андрей Загидуллин, известный по лентам «Квест» и «Сенсор». Сценарий к сериалу написал Андрей Стемпковский («Разбуди меня», «Разносчик»). Главные роли в ленте исполнили Владимир Вдовиченков, Аристарх Венес, Владислав Абашин, Алёна Михайлова и Юлия Мельникова.

По сюжету группа полицейских задерживает мужчину, который накачивает наркотиками и насилует несовершеннолетних девушек. Вопреки ожиданиям следователей, задержанного вскоре отпускают, а его дело закрывают (хотя последняя пострадавшая от рук насильника находится в коме).

Главные герои, однако, не готовы мириться с таким поворотом. Они игнорируют инструкции руководства и пускаются по следу преступника. В ходе своего расследования полицейские находят в городском коллекторе — мрачном, расписанном оккультными символами месте — множество трупов подростков.

Андрей Загидуллин, который неоднократно работал с ужасами и триллерами, не даст зрителю постепенно погрузиться в мир сериала и морально подготовиться к «чернухе»: уже с первых кадров мы оказываемся в кошмарном водовороте наркотиков, насилия и безнадёжности.

© kinopoisk.ru

Восприятие многократно усиливается благодаря динамичной съёмке и мрачной, контрастной и в то же время очень сочной из-за обилия неонового света картинке. На ум приходит сразу несколько многообещающих референсов: сцена с наркотиками, очевидно, отсылает к уже ставшей культовой ленте Даррена Аронофски «Реквием по мечте», а визуальная сторона сериала в целом своей эстетикой напоминает проекты другого любителя неона — датчанина Николаса Рефна.

В этом стиле выдержана не только эффектная первая сцена, но и практически весь сериал: основные (в том числе наиболее жуткие) события в нём разворачиваются преимущественно ночью и непременно при стильном освещении. Таким образом, за счёт света «Водоворот» можно условно разбить на две вселенные: дневной, относительно спокойный, но мрачноватый реальный мир, более или менее понятный любому зрителю, и ночной неоновый ад. Лучом света в этой «преисподней» выглядит именно полиция. И речь не только о конкретных борющихся за справедливость и правосудие следователях, но и об органе в целом: огромная светящаяся вывеска с надписью «Полиция» прямо-таки освещает жестокий и страшный город светом надежды.

Сюжет сериала интригует и вполне соответствует эффектной постановке: здесь и детектив, и экшен, и драма, и триллер с элементами хоррора и (временами) намёком на мистику. Все эти жанры переплетаются довольно гармонично в первую очередь благодаря глубоким и удачно раскрытым персонажам.

Главные герои — не безличные следователи, а обыкновенные сложные люди со своими травмами и трагедиями.

Так, жена героя Владимира Вдовиченкова, главы опергруппы Краснова, умирает от онкологического заболевания, а их дочь-подросток считает, что в этом виноват именно отец.

У Марка, которого сыграл Аристарх Венес, всё детство было одним сплошным кошмаром (во многом благодаря отцу, который выбирал довольно сомнительные методы воспитания). Кроме того, в подростковом возрасте у парня возникли серьёзные проблемы с наркотиками. Подробный и эмоциональный рассказ Марка о прошлом и настоящем заставляет сопереживать ему настолько сильно, что кажется, будто главный пострадавший во всём сериале — именно он, а не убитые в коллекторе подростки.

На психику опера Кирилла в исполнении Владислава Абашина сильное влияние оказала война, от которой он так и не смог полностью оправиться. Интересно, что герой неожиданно много знает об оккультных практиках. После того, как Кирилл дважды демонстрирует свои знания в кадре, зрителю может показаться — неспроста.

© kinopoisk.ru

Сопереживать положительным персонажам всегда просто, однако авторы сериала пошли дальше и продолжили давить на жалость в случае с отрицательными героями. У задержанного в первой серии насильника обнаруживается больная мать, которую тот очень любит и бережёт. В полной расчленёнки (кстати, пугающе натуралистичной) квартире другого преступника обитает больной эпилепсией парень (по всей видимости, родственник). В итоге к очевидно, казалось бы, отрицательным персонажам не получается относиться однозначно. Даже их приходится жалеть!

У зрителя, насмотревшегося на эти постоянно сопровождающие детективный сюжет драмы, может возникнуть ощущение полного отчаяния и безнадёжности. Вероятно, ему даже покажется, что доброты, любви и понимания в мире нет, и страдают на этой бренной планете все без исключения.

Ко всему прочему, авторы сериала затронули несколько важных, наводящих на размышления тем. В некоторых местах прослеживается тема отношения к женщинам: вот, от единственной в команде следовательницы скрывают страшную запись, обнаруженную на месте преступления — так, по мнению Краснова, «правильно». Зрителям, кстати, часть этой самой сцены показывают регулярно — чтобы никто ничего не упустил.

Но куда больше внимания создатели картины уделили трудностям взаимопонимания между представителями разных поколений. Кинематографисты попытались показать родителям, что думают и чувствуют их дети в подростковом возрасте, а до детей донести, что маме с папой — не всё равно. Даже если кажется иначе.

Владимир Вдовиченков рассказал, что ему работа над проектом уже помогла разобраться в желаниях и настроениях собственной 15-летней дочери. Возможно, и для других родителей после просмотра «Водоворота» что-то прояснится.