Иван Грозный: тест RT о самой спорной и противоречивой фигуре правителя в русской истории

Одна из наиболее ярких и неоднозначных фигур в отечественной истории — царь Иван Грозный. Он расширил территорию Русского государства и провёл целый ряд важных прогрессивных реформ. Однако во время своего правления царь также осуществлял политические репрессии и учредил институт опричнины, что, по мнению многих историков, негативно сказалось на социально-экономическом развитии страны. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы помните биографию правителя.

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