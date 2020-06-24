Цветы, животные, литературные герои и другие: тест RT о названиях отечественной военной техники
75 лет назад на Красной площади прошёл Парад Победы. Вместе с десятками тысяч советских военнослужащих в нём приняли участие около 1850 единиц боевой техники Красной армии и Военно-морского флота СССР. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы знаете историю развития отечественной военной техники.
- РИА Новости
- © Илья Питалев
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