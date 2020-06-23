Ахматова или Цветаева? Тест RT о поэтессах Серебряного века

23 июня 1889 года родилась Анна Ахматова, русская поэтесса, переводчица, номинантка на Нобелевскую премию и одна из самых заметных и влиятельных фигур литературы Серебряного века. Она стала классиком ещё при жизни, несмотря на то что многие годы находилась в опале. Место главной женщины в русской литературе она делит с другой поэтессой, Мариной Цветаевой. Их отношения не были простыми, но они состояли в переписке, посвящали друг другу стихи и однажды виделись. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы отличаете их творчество и детали биографии друг от друга.

РИА Новости

© Михаил Озерский