«Это не хайп»: Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений. Об этом супруги сообщили на своих страницах в Instagram. По заверению артистов, они расстаются друзьями, а причиной развода не являются ни самоизоляция, ни скандал вокруг интимной сцены в фильме «Текст», ни «кто-то третий». Асмус подчёркивает, что решение разойтись «было сформулировано» почти год назад.

Шоумен, телеведущий, актёр Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус опубликовали на своих страницах в Instagram посты, в которых сообщили о намерении развестись.

Супруги подчеркнули, что были вместе последние восемь лет (Харламов отмечает, что восемь лет назад начались их отношения, однако, по словам Асмус, столько длится брак) и что они расстаются друзьями.

«Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаёмся любящими родителями прекрасной дочки», — написал Харламов.

«Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки, которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — в свою очередь, подчеркнула Асмус.

Оба супруга заострили внимание подписчиков на том, что «ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват».

«Так случается в жизни. Такое бывает», — объяснил Харламов. Он также подчеркнул, что в настоящее время идёт бракоразводный процесс.

«Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь», — добавил шоумен.

Асмус также упомянула, что решение развестись было принято не спонтанно.

«И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того, как это стало мейнстримом», — пошутила актриса.

«Я в это не верю»

Несмотря на уверения Кристины Асмус в том, что сделанные ими с супругом заявления о расторжении брака не являются хайпом, соведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова обвинила артистов в намерении привлечь к себе внимание.

«Что касается моего мнения по поводу развода, то я в это не верю. Я считаю, что это очередной хайп. Если люди разводятся, то это трагедия для семьи. Такие вещи не выставляют на всеобщий показ. Раз уж выставляется, значит, эмоционально друг к другу участники этой истории не привязаны. Они спокойно на это реагируют. Когда так спокойно об этом говорят — у меня закрадываются сомнения», — отметила ведущая в беседе с «Газетой.Ru».

Аналогичные сомнения выразили многие пользователи Instagram.

«Может это шуточка всё-таки?» — пишет один из комментаторов.

«Тоже хайп, как у Джигана», — отмечает другой.

«Это для того что бы Гарик пришёл в передачу «Давай поженимся?» — шутят пользователи социальной сети.

Есть среди комментаторов и те, кто уверен, что причиной разлада между супругами всё же стала откровенная сцена в фильме Клима Шипенко «Текст».

«Да любой бы развёлся! После этого «Текста». И фильм г..., и мужа потеряла», — уверяет один из юзеров. «Они находят народ настолько глупым, что пытаются втюхать ему, что «Текст» тут вовсе ни при чём», — иронизирует другой.

Скандал вокруг «Текста»

В 2019 году Кристина Асмус оказалась в центре скандала после премьеры драматического триллера Клима Шипенко «Текст». В ленте присутствует откровенная постельная сцена, в которой актриса, а также её экранный партнёр Иван Янковский, предстали полностью обнажёнными. Кадры снимали сами артисты на телефон: при помощи такого приёма режиссёр хотел достичь эффекта типичного домашнего видео, которое может оказаться у любого пользователя смартфонов.

Сцена получилась крайне натуралистичной и вызвала негативную реакцию зрителей, решивших, что происходящее на экране — не постановка. Актрису активно критиковали и обвиняли в развращённости, а её супруга в соцсетях прозвали рогоносцем. Некоторые даже начали требовать, чтобы Асмус лишили родительских прав. Причём, по словам самой артистки, этим занимались не отдельные лица, а целые организации. Они призывали всех хейтеров активно писать негативные комментарии под всеми роликами с её участием, рассылать жалобы в Министерство культуры, звонить в органы опеки и делать всё, что могло бы привести к разводу Асмус и Харламова. Кроме того, некоторые пользователи интернета угрожали актрисе расправой.

Кристина Асмус рассказала, что была готова к негативной реакции аудитории, поскольку даже после выхода трейлера, где есть сцена с поцелуем, зрители стали писать, что на экране — дублёрша или компьютерная графика. Однако актрису расстроило то, как её теперь воспринимает публика.

Гарик Харламов после выхода скандальной ленты не высказал никаких претензий в адрес супруги, а, напротив, поддержал её. Артист подчеркнул, что его жена — актриса. В «Тексте» она играла роль и, по мнению шоумена, со своей задачей справилась отлично.

«Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса «Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!» или «Что думал муж Шерон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил «совокупляться» весь фильм с Майклом Дугласом?». Или как Бред Питт позволял это делать с Джоли в ряде картин? Как это позволяли делать Монике Белуччи? Эмилии Кларк? Тут можно бесконечно перечислять. Это КИНО! В фильме «Текст» нет моей жены, там история совсем о других людях», — написал Харламов на своей странице в Instagram.