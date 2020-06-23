История коллаборациониста: на экраны вышел сериал «Алекс Лютый»

22 июня на телевидении начался показ 12-серийного фильма «Алекс Лютый». Лента основана на реальных событиях. В центре повествования — история коллаборациониста, который обманом вступил в ряды Советской Армии и более 30 лет скрывал своё прошлое. По сюжету после убийства писателя, который был готов разоблачить карателя, охоту на Лютого начинают сотрудники спецотдела МВД по розыску военных преступников. Режиссёром сериала стал Леонид Белозорович. Роли в ленте исполнили Сергей Пускепалис, Влад Коноплёв, Алексей Кирсанов и другие.

22 июня, в День памяти и скорби, на телеканале НТВ состоялась премьера детективного сериала «Алекс Лютый». Лента основана на подлинной истории коллаборациониста Александра Юхновского (впоследствии — Мироненко). Во время Великой Отечественной войны он служил в рядах немецкой тайной полевой полиции.

В 1944 году Юхновский, скрыв своё прошлое, под фамилией Мироненко присоединился к Красной армии. Преступнику удавалось хранить свою тайну более 30 лет, однако в 1975-м он был разоблачён. Суд счёл карателя причастным к убийству более 2 тысяч человек. Отмечалось, что Алекс Лютый (так его прозвали немцы) подходил к исполнению своих задач с особой жестокостью. Юхновского-Мироненко приговорили к смерти.

Завязкой сериала становится убийство писателя, который в 1975 году работал над книгой об Алексе Лютом. После ареста бывшего командующего немецкой тайной полиции Отто Кёрнера убитому удалось раздобыть документы, из которых было ясно, что считавшийся погибшим в 1944 году Лютый до сих пор жив.

Незадолго до смерти писатель передаёт эту информацию начальнику спецотдела МВД по розыску военных преступников. Сотрудники отдела, полковник Егор Сухарев (Сергей Пускепалис) и старший лейтенант Борис Касьянов (Алексей Кирсанов), начинают расследование убийства и поиски Алекса Лютого. Задача усложняется тем, что злоумышленник похитил документы, среди которых были свежее письмо Алексу от Кёрнера и фотокарточка коллаборациниста.

События фильма разворачиваются в двух эпохах: зрителям предлагают не только наблюдать за ходом расследования, но и открывать для себя детали биографии Лютого, которые сформировали личность коллаборациониста.

© Пресс-служба НТВ

Фамилию центрального персонажа с «Юхновского» заменили на «Лехновского». В беседе с RT режиссёр проекта Леонид Белозорович рассказал, почему они с коллегами пошли на такой шаг.

«Это всё-таки художественное кино, не документальное. Некоторые факты имеют не надуманный, но всё-таки немного драматизированный характер. Поэтому фамилию Юхновского я предложил чуть-чуть изменить. Чтобы не возникало ни у кого никаких вопросов по тому поводу, что чуть-чуть допустили какую-то неточность в его биографии. Это нам дало возможность привнести драматургическую свободу», — отметил постановщик.

Роль молодого Алекса Лютого исполнил Влад Коноплёв (ранее он снимался в сериалах «Родные люди» и «Мамы чемпионов»). В ленте показан путь его персонажа от советского школьника до карателя. Режиссёр рассказал, что, по его мнению, способствовало этим метаморфозам:

«Самое опасное для человека — испытание властью. Власть порождает вседозволенность. Она порождает ненаказуемость. Это самое страшное, что и произошло с нашим Юхновским. Мне кажется, что Отто Кёрнер — это был такой очень (тонкий. — RT) психолог. И ему было интересно из мальчишки, которого он видел перед собой — русского такого, симпатичного, где-то наивного, где-то, наверное, трогательного — слепить вот этого беса. Посмотреть... что из него получится».

Создатели сериала со скрупулёзностью воссоздали атмосферу 1970-х годов. Как отметил в комментрии RT исполнитель главной роли Сергей Пускепалис, «на съёмочной площадке все очень старались и стремились, чтобы были антураж и атмосфера тех лет, той эпохи».

© Пресс-служба НТВ

Так, важной зацепкой следствия становится матч киевского клуба «Динамо» против будапештского «Ференцвароша» в финале Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года. Внимание привлекают и детали, касающиеся быта советских граждан: к примеру, съём, сдача и обмен жилья в 1970-х были нелегальными.

На экране показаны костюмы, интерьеры, техника тех лет. Задолго до повсеместного распространения мобильной связи сотрудники МВД используют телефоны в автомобилях. Транспорт тоже чётко соответствует эпохе, а аутентичные автомобили задействованы в правдоподобных экшен-сценах. Воссоздавали советскую атмосферу в Санкт-Петербурге и Пятигорске.

Всего на экраны выйдет 12 эпизодов сериала.