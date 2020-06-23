История коллаборациониста: на экраны вышел сериал «Алекс Лютый»
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22 июня, в День памяти и скорби, на телеканале НТВ состоялась премьера детективного сериала «Алекс Лютый». Лента основана на подлинной истории коллаборациониста Александра Юхновского (впоследствии — Мироненко). Во время Великой Отечественной войны он служил в рядах немецкой тайной полевой полиции.
В 1944 году Юхновский, скрыв своё прошлое, под фамилией Мироненко присоединился к Красной армии. Преступнику удавалось хранить свою тайну более 30 лет, однако в 1975-м он был разоблачён. Суд счёл карателя причастным к убийству более 2 тысяч человек. Отмечалось, что Алекс Лютый (так его прозвали немцы) подходил к исполнению своих задач с особой жестокостью. Юхновского-Мироненко приговорили к смерти.
Завязкой сериала становится убийство писателя, который в 1975 году работал над книгой об Алексе Лютом. После ареста бывшего командующего немецкой тайной полиции Отто Кёрнера убитому удалось раздобыть документы, из которых было ясно, что считавшийся погибшим в 1944 году Лютый до сих пор жив.
Незадолго до смерти писатель передаёт эту информацию начальнику спецотдела МВД по розыску военных преступников. Сотрудники отдела, полковник Егор Сухарев (Сергей Пускепалис) и старший лейтенант Борис Касьянов (Алексей Кирсанов), начинают расследование убийства и поиски Алекса Лютого. Задача усложняется тем, что злоумышленник похитил документы, среди которых были свежее письмо Алексу от Кёрнера и фотокарточка коллаборациниста.
События фильма разворачиваются в двух эпохах: зрителям предлагают не только наблюдать за ходом расследования, но и открывать для себя детали биографии Лютого, которые сформировали личность коллаборациониста.
- © Пресс-служба НТВ
Фамилию центрального персонажа с «Юхновского» заменили на «Лехновского». В беседе с RT режиссёр проекта Леонид Белозорович рассказал, почему они с коллегами пошли на такой шаг.
«Это всё-таки художественное кино, не документальное. Некоторые факты имеют не надуманный, но всё-таки немного драматизированный характер. Поэтому фамилию Юхновского я предложил чуть-чуть изменить. Чтобы не возникало ни у кого никаких вопросов по тому поводу, что чуть-чуть допустили какую-то неточность в его биографии. Это нам дало возможность привнести драматургическую свободу», — отметил постановщик.
Роль молодого Алекса Лютого исполнил Влад Коноплёв (ранее он снимался в сериалах «Родные люди» и «Мамы чемпионов»). В ленте показан путь его персонажа от советского школьника до карателя. Режиссёр рассказал, что, по его мнению, способствовало этим метаморфозам:
«Самое опасное для человека — испытание властью. Власть порождает вседозволенность. Она порождает ненаказуемость. Это самое страшное, что и произошло с нашим Юхновским. Мне кажется, что Отто Кёрнер — это был такой очень (тонкий. — RT) психолог. И ему было интересно из мальчишки, которого он видел перед собой — русского такого, симпатичного, где-то наивного, где-то, наверное, трогательного — слепить вот этого беса. Посмотреть... что из него получится».
Создатели сериала со скрупулёзностью воссоздали атмосферу 1970-х годов. Как отметил в комментрии RT исполнитель главной роли Сергей Пускепалис, «на съёмочной площадке все очень старались и стремились, чтобы были антураж и атмосфера тех лет, той эпохи».
- © Пресс-служба НТВ
Так, важной зацепкой следствия становится матч киевского клуба «Динамо» против будапештского «Ференцвароша» в финале Кубка обладателей кубков УЕФА 1975 года. Внимание привлекают и детали, касающиеся быта советских граждан: к примеру, съём, сдача и обмен жилья в 1970-х были нелегальными.
На экране показаны костюмы, интерьеры, техника тех лет. Задолго до повсеместного распространения мобильной связи сотрудники МВД используют телефоны в автомобилях. Транспорт тоже чётко соответствует эпохе, а аутентичные автомобили задействованы в правдоподобных экшен-сценах. Воссоздавали советскую атмосферу в Санкт-Петербурге и Пятигорске.
Всего на экраны выйдет 12 эпизодов сериала.