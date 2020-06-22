«Не числом, а умением»: тест RT об Александре Суворове

Генералиссимус Александр Суворов — один из наиболее выдающихся полководцев в истории России. Он не проиграл ни одного сражения, неоднократно побеждал превосходящего по силе противника и присоединил к Российской империи целый ряд земель. Суворов по праву считается национальным героем России. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы знаете биографию легендарного военачальника.

Портрет фельдмаршала графа А.В. Суворова. Художник И. Крейцингер.

РИА Новости