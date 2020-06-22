«Не числом, а умением»: тест RT об Александре Суворове

Короткая ссылка
Татьяна Худякова
Генералиссимус Александр Суворов — один из наиболее выдающихся полководцев в истории России. Он не проиграл ни одного сражения, неоднократно побеждал превосходящего по силе противника и присоединил к Российской империи целый ряд земель. Суворов по праву считается национальным героем России. Пройдите наш тест и проверьте, хорошо ли вы знаете биографию легендарного военачальника.
«Не числом, а умением»: тест RT об Александре Суворове
  • Портрет фельдмаршала графа А.В. Суворова. Художник И. Крейцингер.
  • РИА Новости

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в Viber
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить