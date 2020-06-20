Воссоединение актёров, а не персонажей: что известно о специальном эпизоде «Друзей»

Стало известно, что съёмки специального эпизода популярного американского комедийного сериала «Друзья» пройдут во второй половине августа на студии Warner Bros. в Калифорнии. На площадке встретятся исполнители главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан. RT рассказывает, что на сегодняшний день известно о спецвыпуске и предстоящих съёмках.

Съёмки специального эпизода американского комедийного сериала «Друзья» пройдут в августе 2020 года. Об этом в беседе с The Wrap рассказала одна из создателей ситкома Марта Кауффман.

«Если всё будет схвачено и мы с учётом всех протоколов (безопасности. — RT) сможем сделать хорошее шоу, то съёмки у нас запланированы где-то на середину-конец августа», — заявила Кауффман.

Показ нового выпуска должен был состояться в мае 2020-го, однако производство серии перенесли из-за пандемии коронавируса.

Специальный эпизод впервые после окончания сериала в 2004 году объединит исполнителей главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэттью Перри, Дэвида Швиммера и Мэтта Леблана. Все они также являются исполнительными продюсерами проекта (вместе с Беном Уинстоном и создателями оригинального сериала Кевином Брайтом, Мартой Кауффман и Дэвидом Крейном). Также к работе над выпуском присоединятся Эмма Конуэй и Джеймс Лонгман.

Съёмки эпизода пройдут в месте, где шла работа над оригинальным шоу — на студии Warner Bros. в Бербанке в Калифорнии. Премьера состоится в 2020 году на сервисе HBO Max. Там же в настоящее время доступны все вышедшие серии.

Известно, что новый эпизод не продолжит сюжетную линию сериала. По словам Лизы Кудроу, исполнители главных ролей лишь соберутся перед камерами и вспомнят, как шла работа над популярным проектом. Актриса подчёркивает: зрители увидят воссоединение актёров, а не персонажей.

«После окончания сериала мы ни разу не собирались все вместе перед зрителями. Мы будем предаваться воспоминаниям и рассказывать, что происходило за кадром. Мы не будем играть наших персонажей, это не новый эпизод сериала. Кроме того, у специального выпуска нет сценария. Просто мы шестеро снова соберёмся вместе впервые за не знаю сколько времени», — рассказала актриса порталу Entertainment Weekly.

Кудроу отметила, что актёрам запомнились разные детали, так что эта встреча должна привести к увлекательной беседе.

«Обмениваться воспоминаниями очень весело. Кто-то помнит что-то так, а кто-то другой — совершенно иначе. Не знаю, это правда весело и здорово. У некоторых из нас феноменальная память. Например, Дженнифер (Энистон. — RT) помнит абсолютно всё, и Мэтт (Леблан. — RT) тоже, а я не помню вообще ничего», — добавила Лиза Кудроу.

Председатель WarnerMedia Entertainment Роберт Гринблатт отмечал, что авторы нового эпизода не рассматривали возможность съёмок в дистанционном формате.

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«Мы надеемся, что нам удастся закончить работу над специальным выпуском до конца лета, если, конечно, звёзды сойдутся и мы сможем вернуться к съёмкам. Мы верим в ценность воссоединения этой шестёрки замечательных друзей в студии на глазах у большой шумной аудитории. Мы не хотели внезапно переносить всё в формат видеоконференции, знаете: шесть квадратиков и кухни со спальнями на заднем плане», — приводит Variety слова Гринблатта.

Ранее неоднократно появлялись противоречивые слухи, касающиеся специального эпизода.

Так, в эфире шоу Келли Кларксон, которое записывалось в феврале, Мэтт Леблан заявил, что серия уже снята. Чуть позже — в марте — в программе «Джимми Киммел в прямом эфире» Кортни Кокс рассказала, что съёмки планировались в конце месяца, но были отложены из-за эпидемиологической ситуации.

В апреле появилась информация, что актёры будут собирать деньги на помощь в борьбе с коронавирусом: выберут одного человека из числа сделавших пожертвование и пригласят его на съёмки специального эпизода.

https://www.insider.com/friends-reunion-special-details-information-2020-3

Вопросы, которые остались без ответа

Сериал «Друзья» выходил на канале NBC с 22 сентября 1994 года по 6 мая 2004 года. Всего было снято десять сезонов и 236 серий.

«Друзья» стали одним из самых популярных телесериалов за всю историю. Его финальный эпизод, показанный 6 мая 2004 года, посмотрели 52,5 млн американских зрителей. Лента была 62 раза номинирована на премию «Эмми» и получила шесть статуэток.

Информация о съёмках специального эпизода «Друзей» появилась в феврале 2020-го. Фанаты встретили её с восторгом, и на то есть немало причин.

Несмотря на внушительный общий хронометраж оригинального сериала, в финале некоторые темы остались нераскрытыми. Поженятся ли когда-нибудь Рэйчел и Росс? Что случилось с родной матерью Фиби? Почему сын Росса не присутствовал на его свадьбе с Эмили? Новый эпизод мог бы пролить свет на эти и многие другие вопросы. Однако узнать, что происходило за кадром, поклонникам «Друзей» также будет любопытно.

Фанаты сериала не исключают, что к шестёрке исполнителей главных ролей присоединятся и другие артисты, чьё появление в сериале было не менее ярким. В их числе — Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший менеджера кофейни по имени Гантер, и Мэгги Уилер. Актриса исполнила роль Дженис, одной из возлюбленных Чендлера, и запомнилась зрителям специфическим смехом и фразой «Бо-же мой!».

Также поклонники «Друзей» ожидают, что им напомнят о других ярких эпизодах сериала: к примеру, когда Фиби исполняет песню «Драный кот» или Джо коверкает французский.

https://www.tvguide.com/news/friends-reunion-8-things-need-to-happen/

https://theeverygirl.com/friends-reunion-special/