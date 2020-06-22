Госзаказ для «фабрики грёз»: на RTД вышел фильм о пропаганде в Голливуде

Во время Второй мировой войны американские кинематографисты транслировали на экране позитивный образ СССР, чтобы убедить своих граждан отправиться воевать в Европу. Однако уже вскоре Голливуд объявил коммунистам идеологическую войну, в очередной раз отказавшись от прежних убеждений и переписав собственную историю. Эксперты утверждают: «фабрика грёз» десятилетиями выполняет государственный заказ на пропаганду. Как киноиндустрия США выстраивает собственную, отвечающую запросам Пентагона, реальность, рассказывается в новом фильме RTД «Голливуд: фабрика пропаганды».

На RTД состоялась премьера документального фильма Константина Рожкова «Голливуд: фабрика пропаганды». В ленте рассказывается, как на протяжении десятилетий в соответствии с запросами властей США менялся транслируемый американскими кинематографистами образ советского человека и СССР в целом.

Экспертную точку зрения в интервью для фильма высказали киновед Кирилл Разлогов, режиссёры Эмир Кустурица и Андрей Кончаловский. Также в съёмках картины приняли участие старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли, профессор истории Питер Кузник, профессор юриспруденции Дэниел Ковалик и журналист Павел Петров.

По мнению ряда специалистов, голливудские кинематографисты долгие годы следовали запросу властей на идеологически выверенные ленты и «правильных» героев. Неудивительно, что по тому, как меняются тенденции в популярных фильмах «фабрики грёз», можно без труда проследить изменение политической повестки.

То друг, то враг, то — так

В 1942 году администрация Рузвельта сформировала офис военной информации, который отвечал за пропаганду. Именно оттуда американские кинематографисты получали запрос на фильмы, транслирующие определённый — угодный властям — образ СССР. На тот момент Советский Союз должен был выглядеть как попавший в беду друг. Ленты об этом «друге» преследовали конкретную цель: убедить американских граждан отправиться в Европу и принять участие во Второй мировой войне.

Кинематограф для такой задачи выбрали неслучайно. «Самый простой способ донести пропаганду до зрителя — это через развлечения. То есть через художественные фильмы», — напоминает журналист Павел Петров слова Элмера Дэвиса, главы Офиса военной информации США.

Так, в 1943 году на экраны вышла лента Майкла Кёртица «Миссия в Москву», позднее номинированная на «Оскар» за лучшую работу художника. По сюжету картины американский посол приезжает в Союз, общается с его дружелюбными, образованными жителями, поражается изобретёнными ими техническим чудесам. Но самое главное — дипломат встречается со Сталиным и видит, что генеральный секретарь — никакой не тиран, а самый миролюбивый и справедливый правитель.

В то время выходили и другие фильмы просоветской направленности. В их числе — небезызвестные «Северная звезда» и «Дни славы». В последней в роли партизана Владимира дебютировал Грегори Пек (в будущем — одна из икон Голливуда).

© Кадр из фильма «Дни славы» (1944)

Тем не менее после войны ситуация изменилась. Власти США обеспокоил рост интереса к коммунистической идеологии в обществе и усиление влияния Коммунистической партии США, которая на тот момент уже успела зарекомендовать себя как борец за гражданские права.

В 1946 году получила статус постоянной созданная в 1934-м временная Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. В 1947-м она начала преследование кинематографистов и сформировала чёрный список лиц, которым из-за политических предпочтений был закрыт вход в кино. Симпатизировавших идеям коммунизма работников индустрии отстраняли от производства.

Пришлось переписывать и историю кино, столь успешно справившегося с задачами просоветской пропаганды. Так, перемонтировали в угоду конъюнктуре вышеупомянутый фильм «Северная звезда». Из картины убрали все обращения «товарищ», зато к видеоряду был добавлен закадровый текст, в котором нацистов сравнивали с подавлявшими восстание в Венгрии советскими военными. Новая версия фильма получила название «Вооружённая атака».

В повторный прокат вышла лента 1939 года «Ниночка», в которой в крайне неприглядном свете были выставлены советские эмиссары. Главная героиня, дипломат из Москвы, выглядела куда адекватнее своих соотечественников. Именно поэтому в конце картины она предпочтёт высоким идеалам родины жизнь с американским возлюбленным в капиталистическом обществе. К слову, роль Ниночки исполнила Грета Гарбо — звезда первой величины.

Когда в 1960—1970-х США вновь взяли курс на сотрудничество с СССР, с экранов исчез резко негативный образ советского человека. Но продолжалось это недолго. В 1980-х к власти пришёл Рональд Рейган — и вернулась прежняя риторика. Примером типичного «злого русского» в американском кино тех лет стал Иван Драго (Дольф Лундгрен) — противник Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне) из ленты «Рокки 4».

© RTД

Деньги — главный фактор, позволяющий Госдепартаменту и Пентагону контролировать Голливуд, объясняет Джордж Самуэли, старший научный сотрудник института глобальной политики (Лондон). Однако, подчёркивает профессор юриспруденции Дэниел Ковалик, порой кинематографисты расплачиваются свободой действий просто за помощь военных: если для съёмок требуется военная техника, то предоставившее её ведомство обязательно проследит не только за эксплуатацией кораблей и самолётов, но и за содержанием фильма.

По мнению Эмира Кустурицы, «Голливуд жёстко контролируется, с одной стороны, бизнесом, а с другой — идеологией». При этом зачастую кинематографисты сами верят в искажённую реальность, которую потом воссоздают для зрителей.

Андрей Кончаловский, который ещё в 1980 году уехал и СССР снимать фильмы в Голливуде, утверждает: на «фабрике грёз» наибольшего успеха достигают рекламщики — «люди, которые имеют талант и которые сухо могут поставить свой талант на требования рынка».

Кончаловский также уверен: американское Министерство обороны подвергает голливудские фильмы строгой цензуре.

«Пентагон утверждает все фильмы, читает все фильмы, в которых есть военнослужащие или работники ЦРУ», — отмечает режиссёр.

Под чутким надзором властей выходят как картины военной тематики, так и комедии. И хотя того же офиса военной информации уже не существует, Голливуд продолжает следовать линии правительства. Профессор истории Питер Кузник рассказывает, что в Голливуде всегда боялись цензуры со стороны военных и поэтому ввели жёсткую самоцензуру.

«Голливуд — это инструмент мировой пропаганды. Возможно, самый выдающийся инструмент, который когда-либо существовал», — считает Дэниел Ковалик.

Подробнее — в фильме «Голливуд: фабрика пропаганды» на RTД.