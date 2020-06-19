Проекты экодомов и фотографии пустой Москвы: чем встречают гостей открывшиеся после снятия ограничений музеи

После продолжительного перерыва в работе двери для посетителей начали открывать российские музеи, галереи и парковые пространства. Некоторые уже приняли первых гостей. В их числе — Театральный музей имени А.А. Бахрушина, музей современного искусства «Гараж», Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля, Мультимедиа Арт музей. Другие площадки пока только готовятся к открытию и анонсируют свои экспозиции. О том, какими выставками встречают первых посетителей музеи Москвы и Санкт-Петербурга, — в материале RT.

С середины июня временно закрывшиеся из-за пандемии коронавируса российские музеи постепенно возвращаются к работе. Некоторые уже открыли двери для посетителей, другие только готовятся к приёму гостей. Согласно требованиям, разработанным Министерством культуры совместно с Роспотребнадзором, сотрудники и посетители обязаны носить на территории музеев маски и перчатки. Кроме того, введены ограничения по количеству гостей, а билеты на выставки рекомендуется приобретать онлайн.

С 16 июня для посещения открыты парковые пространства музеев и заповедников Москвы. Также свою деятельность возобновил выставочный комплекс ВДНХ, с 13 июня открывший доступ гостей на территорию, а с 16-го — в павильоны, музеи и летние веранды.

Театральный музей имени А.А. Бахрушина

С 16 июня принимают гостей Театральный музей имени А.А. Бахрушина и его филиалы. Администрация музея продлила до 12 июля выставку к юбилею балерины Галины Улановой. В экспозицию вошли редкие фотографии балерины, её сценические костюмы и аксессуары, а также киноматериалы и различные архивные документы.

Также в музее до 26 июля продолжается экспозиция «Мария Фёдорова. Картина костюма», представляющая сценический костюм во всём его многообразии. В коллекцию вошли около 60 эскизов и коллажей художницы.

23 июня в доме-музее А.Н. Островского, филиале Театрального музея, откроется выставка «Дневники фронтовых бригад», представляющая фотографии, дневники и другие документы военных лет.

Также в июле в главном здании музея гости смогут увидеть масштабную выставку «Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее», организованную к юбилею основателя музея.

Музей современного искусства «Гараж»

«Гараж» сразу после открытия и до 29 ноября предлагает к посещению инсталляцию «Трансформер» казахского художника Ербосына Мельдибекова, представляющую собой четырёхметровый деревянный конструктор. Некоторые его детали выполнены в виде фрагментов памятников, установленных в разные годы в сквере Эмира Тимура в Ташкенте. В этой экспозиции художник попытался отразить кризис национальной идентичности, по его мнению, присущий жителям Центральной Азии.

Также в «Гараже» продолжаются открытые до самоизоляции выставки. До 30 июля в музее можно увидеть скульптурную инсталляцию Моники Сосновской «Упражнения на конструкцию. Сгибание», экспозицию «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966—1985», выставку Atelier E.B. «Прохожий», объединившую материалы по истории моды с музейными и магазинными витринами, а также проект «Мы храним наши белые сны». Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905—1969», куда вошли полторы сотни произведений искусства мастеров, чья деятельность связана с мистическими практиками.

Моника Сосновская «Упражнения на конструкцию. Сгибание»

© garagemca.org

Музей Москвы

Музей Москвы будет возобновлять работу постепенно. Уже открыты его первый и третий корпуса. В первом продолжается выставка «Истории, которых не было», организованная в рамках инклюзивного фестиваля «Разные люди — новый музей». Авторы экспозиции при помощи различных предметов и фотографий попытались рассказать о жизни людей с ограниченными возможностями. Здесь же представлена новая выставка под названием «Москва. Великая пустота», состоящая из сделанных во время изоляции фотографий Москвы. В третьем корпусе музея расположена постоянная экспозиция «История Москвы для детей и взрослых».

В Центре Гиляровского продолжается выставка «Илья Ильф — одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом», на которой можно увидеть документы и фотографии из архива писателя, а также материалы, предоставленные другими музеями и частными коллекционерами.

Московский музей современного искусства

О постепенном открытии филиалов рассказали и в пресс-службе Московского музея современного искусства. 16 июня открылась площадка музея на улице Петровка. Здесь можно увидеть посвящённый 20-летию музея проект «MMOMA 99/19» (его демонстрацию продлили до 13 сентября). В создании обширной экспозиции принимали участие приглашённые кураторы, в числе которых — Андрей Малахов, Алёна Долецкая, Алиса Хазанова, Фёдор Конюхов, Илья Лагутенко, Кирилл Серебренников и прочие.

Также в ближайшее время в других филиалах музея можно будет увидеть экспозиции «Воспоминание об APTART», «Татьяна Назаренко. Будущее в прошлом», «Рингтон» Анны Ротаенко, и коллекцию работ Зураба Церетели.

Мультимедиа Арт музей

ММАМ также заработал 16 июня, однако его администрация приняла решение не устраивать новые экспозиции до тех пор, пока не будут сняты все ограничения на массовые мероприятия. Несмотря на это, у гостей есть обширный выбор из ранее открытых выставок.

В музее представлена подборка фотографий Эммануила Евзерихина, на которых изображена Москва 1930-х, 1940-х и 1950-х годов, коллекция снимков Игоря Мухина «Наши 1990-е. Время перемен» и выставка классика российской фотографии Александра Слюсарева «Геометрия света».

В ближайшее время в ММАМ можно будет увидеть проект Андрея Гордасевича «Застывшая форма», куда вошли снимки научных экспонатов из Зоологического музея МГУ. Они, по мнению фотографа, могут не только служить науке, но и интересны в качестве объекта для созерцания.

В экспозиции известного американского фотографа Тода Пападжорджа «Студия 54» отражена гламурная жизнь ночного Нью-Йорка, неотъемлемой частью которой был популярный клуб. Туда приходили Энди Уорхол, Элизабет Тейлор, Мик Джаггер, Майкл Джексон, Рудольф Нуреев и другие известные личности.

В музее продолжаются выставки фотографов Юрия Рыбчинского, Владимира Мишукова, Антона Андриенко, Ульяны Подкорытовой, Екатерины Карасёвой, а также учеников Игоря Мухина.

Андрей Гордасевич. Молох. Из серии «Застывшая форма» (2018—2019)

© mamm-mdf.ru

Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля открыл две свои площадки — Дом И.С. Остроухова в Трубниках и Дом Любощинских — Вернадских на Зубовском бульваре.

В Доме И.С. Остроухова проходит выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941—1944», куда вошли мемуары, письма и другие архивные документы Анны Ахматовой, Михаила Зощенко, Корнея Чуковского, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Константина Симонова и других писателей.

Здесь же открылась выставка «Три стихии Виктора Голявкина», посвящённая 90-летию писателя и художника. В музее представлены фотографии, живопись, авторские иллюстрации, книги и прочие материалы, связанные с творчеством Голявкина.

На Зубовском бульваре в рамках экспозиции «Как рождается сказка: книжные миры Бориса Диодорова» можно увидеть иллюстрации художника, а на выставке «Зубовский, 15: жизнь и судьба московского дома» — узнать историю здания по фотографиям и документам.

Другие филиалы музея откроются в ближайшие недели. Дом-музей М.Ю. Лермонтова и Музей Серебряного века примут первых после самоизоляции посетителей 23 июня, а Музей-квартира А.Н. Толстого — 25 июля. Остальные площадки откроют свои двери в первой половине июля.

Еврейский музей и центр толерантности

Еврейский музей и центр толерантности приглашает гостей на свою новую выставку «Неизвестный Берлин. Май 1945 года», посвящённую 75-летию Победы. В экспозицию вошли фотографии 1945 года Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга, на которых изображены жители и участники освобождения Берлина, а также известные здания, разрушенные во время войны.

Для посещения доступна и постоянная экспозиция интерактивного музея. Она состоит из 12 зон, охватывающих несколько периодов российской и мировой истории.

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева

С 23 июня начнёт принимать гостей Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева. Посетителям будут доступны постоянные экспозиции — «Модель Большого Кремлевского дворца архитектора Василия Баженова» и «Кабинет Давида». Последняя представляет собой творческое пространство искусствоведа и бывшего главы музея Давида Саркисяна.

Также в музее проходит несколько временных выставок. В программу экспозиции «Общественная архитектура — будущее Европы» включены проекты экодомов, социального жилья, общественных территорий и других строений, придуманных более 40 фотографами, архитекторами, культурными фондами, университетами и строительными компаниями.

В рамках экспозиции «Брунов. Путешествие в Византию» можно увидеть фотографии историка архитектуры Николая Брунова, дающие широкое представление о памятниках византийского искусства, в числе которых — церковь Св. Ирины, церковь Сергия и Вакха, собор Софии Константинопольской и другие сооружения.

Арт-проект «2020 → 2070» транслирует взгляд художников и учёных на будущее науки и технологий.

Музей русского импрессионизма

1 июля для гостей откроется Музей русского импрессионизма, где до 23 августа продолжится экспозиция «Юрий Анненков. Революция за дверью». Она включает в себя более 150 картин, эскизов, книжных иллюстраций и портретов, предоставленных несколькими музеями и частными коллекционерами.

Также в музее можно будет увидеть часть проекта «Русский импрессионизм из региональных музеев», куда вошли две работы художника Николая Дубовского: «Наводнение на Екатерининском канале в Петербурге» 1903 года и «Морской берег» 1917 года.

Экспозиция выставки «Золотая карта России. Живопись XVIII—XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея»

© tretyakovgallery.ru

Государственная Третьяковская галерея

«Третьяковка» готовится к открытию 3 июля. В историческом здании можно будет посетить постоянную экспозицию русского искусства XI — начала XX века, а также выставку «Неизвестные передвижники. Рисунок второй половины XIX века».

В Инженерном корпусе продолжится выставка «Золотая карта России. Живопись XVIII—XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея», организованная к 100-летию образования Чувашской Республики. В экспозицию вошли картины Василия Тропинина, Василия Перова, Исаака Левитана, Кузьмы Петрова-Водкина и других художников.

В Новой Третьяковке на Крымском Валу будет представлена постоянная выставка «Искусство ХХ века», а также нашумевшая «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Здесь же готовится к открытию проект «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина», куда вошли фотографии, картины, инсталляции, видеоролики и другие проекты молодых авторов, дающие представление о тенденциях, которые прослеживались в российском искусстве в XXI веке.

В этом же здании 7 июля откроется посвящённая советскому искусству выставка «НЕНАВСЕГДА. 1968—1985». В остальных филиалах галереи сразу после открытия будут доступны постоянные экспозиции.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Ещё позднее — 10 июля — планируется открытие Пушкинского музея, где можно будет увидеть выставку «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина». В ней представлены созданные в период с XV до XX века рисунки европейских и русских художников: Питера Пауля Рубенса, Рембрандта, Карла Брюллова, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Михаила Врубеля, Винсента Ван Гога, Василия Кандинского, Пабло Пикассо и многих других.

Государственный Эрмитаж

Эрмитаж готовится к открытию в середине июля. Как отметил директор музея Михаил Пиотровский, все выставки в Эрмитаже всегда были доступны для посетителей, купивших единый входной билет. Теперь же, после возвращения музея к работе, администрация вынуждена разграничить экспозиции. Также будет введён вход по сеансам, а пребывание посетителей в здании ограничат до двух часов.

«Главная проблема — как показывать весь Эрмитаж. Всегда востребованы будут маршруты по Зимнему дворцу и картинной галерее Эрмитажа. Но одним нужны часы «Павлин», другим — Рембрандт. Как правило, туристы приходят ради «Павлина», мумии и «Мадонны Литты» Леонардо. Но Рембрандт тоже нужен. А кому-то интересен и «Павлин», и «Блудный сын». Как это всё сочетать, пока не очень ясно», — рассказал Михаил Пиотровский в интервью «Российской газете». Он добавил, что все ограничения продержатся до декабря.